Proyecto de ley sobre fraude de paternidad es aprobado en primer debate

Diputado Jairo Salazar, durante la discusión del proyecto de ley sobre fraude de paternidad.

Por Ana Canto El Proyecto de Ley 510, que busca sancionar el fraude de paternidad, fue aprobado este miércoles en primer debate por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional.

El diputado Jairo Salazar, proponente de la iniciativa, detalló las modificaciones realizadas al documento original. Entre los cambios destaca la inclusión de la remuneración de los gastos incurridos durante el embarazo, en aquellos casos donde se compruebe que el menor no es hijo biológico de quien fue señalado como padre.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse