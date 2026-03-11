Proyecto de ley sobre fraude de paternidad es aprobado en primer debate

El Proyecto de Ley 510, que busca sancionar el fraude de paternidad, fue aprobado este miércoles en primer debate por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional.
Salazar indicó que las modificaciones actuales son "blandas" y buscan un equilibrio para evitar la desintegración familiar o posibles escenarios de violencia. De ser aprobada la ley en el Pleno y sancionada por el Ejecutivo, se establecería una pena de hasta cinco años de prisión para quienes cometan esta falta, siendo la prueba de ADN el requisito indispensable para confirmar o descartar el parentesco.