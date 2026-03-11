Presidente Mulino se muestra optimista tras investidura de Kast en Chile

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino , manifestó sentirse optimista sobre el futuro de las relaciones entre su país y Chile, luego de participar en la ceremonia de toma de posesión del nuevo mandatario chileno, José Antonio Kast.

“Me siento muy optimista de la nueva relación y de lo que vamos a hacer”, expresó Mulino tras su participación en el acto protocolar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2031815999867982181?s=20&partner=&hide_thread=false “Me siento muy optimista de la nueva relación y de lo que vamos a hacer”, manifestó el presidente de Panamá, @JoseRaulMulino, luego de su participación en la ceremonia de toma de posesión del presidente de Chile, José Antonio Kast. pic.twitter.com/IMampdNjjV — Telemetro Reporta (@TReporta) March 11, 2026

La ceremonia de investidura se realizó en la ciudad de Valparaíso, donde Kast asumió oficialmente la Presidencia de Chile ante autoridades nacionales e invitados internacionales.

La presencia del mandatario panameño forma parte de la agenda diplomática regional que busca fortalecer los vínculos políticos y de cooperación entre ambos países.