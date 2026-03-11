Presidente Mulino se muestra optimista tras investidura de Kast en Chile

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, manifestó sentirse optimista sobre el futuro de las relaciones entre su país y Chile, luego de participar en la ceremonia de toma de posesión del nuevo mandatario chileno, José Antonio Kast.
“Me siento muy optimista de la nueva relación y de lo que vamos a hacer”, expresó Mulino tras su participación en el acto protocolar.
Presidente Mulino se muestra optimista tras investidura del presidente de Chile
La ceremonia de investidura se realizó en la ciudad de Valparaíso, donde Kast asumió oficialmente la Presidencia de Chile ante autoridades nacionales e invitados internacionales.
La presencia del mandatario panameño forma parte de la agenda diplomática regional que busca fortalecer los vínculos políticos y de cooperación entre ambos países.