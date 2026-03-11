Panamá Nacionales -  11 de marzo de 2026 - 12:22

MiAmbiente investiga video de hombre que llevaba un perezoso dentro de una mochila en Colón

MiAmbiente informó que el personal de la entidad estará dirigiéndose a Colón para iniciar las investigaciones.

Por Ana Canto

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) inició una investigación de oficio tras la difusión de un video en redes sociales que muestra a un hombre transportando a un perezoso dentro de una mochila.

En las imágenes se observa al individuo caminando mientras el ejemplar sobresale del equipaje; posteriormente, se detiene para cerrar la mochila por completo, ocultando al animal. De acuerdo con los reportes de los usuarios, el incidente fue captado en la provincia de Colón.

Ante la denuncia ciudadana, el ministro Juan Carlos Navarro se pronunció a través de sus canales oficiales informando que “Un personal de MiAmbiente estará en el sitio investigando”.

