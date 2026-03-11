Nuevo mirador fotográfico será construido en Paitilla cerca del Tornillo

El sector de Paitilla contará próximamente con un mirador fotográfico , un espacio que busca mejorar la experiencia de turistas y residentes que visitan esta zona para capturar imágenes del skyline de la ciudad de Panamá.

El alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, realizó un recorrido por el inicio de los trabajos de este nuevo punto turístico ubicado en el corregimiento de San Francisco.

Mirador fotográfico: Un punto popular para turistas y visitantes

Según explicó el alcalde, el sitio ya es frecuentado diariamente por cientos de personas nacionales y extranjeros, quienes acuden para tomarse fotografías con algunos de los edificios más emblemáticos de la capital como fondo, entre ellos el icónico F&F Tower, conocido popularmente como el “edificio Tornillo”.

CIUDAD DE PANAMÁ - CALLE 50 @Mupa

"Muchos operadores turísticos traen a visitantes a este punto y lo que vamos hacer es adecuar el lugar para mejorar la experiencia y que las cosas se hagan con orden y de forma segura", destacó Mizrachi.

Proyecto busca ordenar y mejorar el espacio público

La iniciativa forma parte de las acciones que impulsa la Alcaldía de Panamá para recuperar y mejorar espacios públicos en el distrito capital.

El objetivo es acondicionar el área para que las personas puedan disfrutar del paisaje urbano con mayor seguridad, además de ofrecer un punto adecuado para fotografías y visitas turísticas.

Recuperación de espacios en la ciudad

De acuerdo con las autoridades municipales, estos proyectos también buscan impulsar la llegada de visitantes y fomentar espacios de convivencia para las familias panameñas.

Con la adecuación de este mirador en Paitilla, la Alcaldía espera fortalecer uno de los puntos más fotografiados de la ciudad y mejorar la experiencia tanto para turistas como para residentes.