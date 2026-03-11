MINSA respalda proyecto de ley de etiquetado frontal en alimentos

Con el objetivo de promover una alimentación saludable y proteger la salud de la población, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, reiteró este miércoles su respaldo al proyecto de Ley de Etiquetado Frontal de Advertencia en alimentos. El titular del Ministerio de Salud ( MINSA ) destacó que esta iniciativa permitirá que los consumidores cuenten con información clara y visible sobre el contenido de los productos que adquieren.

"Nosotros estamos muy conscientes y decididos a lograr que el pueblo panameño tenga una mejor salud; que envejezcamos sanamente, sin enfermedades ni patologías. Para ello es necesario hacer ejercicio, mantener una buena nutrición y saber lo que consumimos", manifestó Boyd Galindo.

Etiquetado frontal facilitará conocer el contenido de los alimentos

El ministro explicó que muchas personas no están acostumbradas o no tienen facilidad para leer las letras pequeñas en los empaques, por lo que el etiquetado frontal permitirá identificar de forma rápida los componentes de los productos.

De acuerdo con Boyd Galindo, desde el MINSA se deben impulsar políticas públicas que garanticen que la población tenga acceso a información clara sobre lo que está consumiendo.

Herramienta para prevenir enfermedades

image

El etiquetado frontal es considerado una herramienta clave para combatir el aumento de enfermedades no transmisibles, como:

Diabetes

Hipertensión

Obesidad

Según explicó el ministro, desde el inicio de la actual administración se han desarrollado planes y estrategias orientadas a fortalecer la nutrición de la población y promover la actividad física, ya que la falta de ejercicio incrementa el riesgo de sobrepeso y obesidad.

MINSA y OPS destacan avances del etiquetado en América

Un reciente informe de la Organización Panamericana de la Salud resalta avances en la adopción de sistemas de etiquetado frontal de advertencia en alimentos en la región de las Américas.

Entre los países que ya han implementado este sistema se encuentran:

Argentina

Chile

Colombia

México

Perú

Uruguay

Brasil

Ecuador

La OPS señala que los sellos de advertencia octagonales, utilizados en varios de estos países, han demostrado ser los más eficaces para captar la atención de los consumidores, permitiendo identificar productos con alto contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas.