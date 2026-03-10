Panamá Nacionales -  10 de marzo de 2026 - 15:42

¿Cuánto paga la Beca de Concurso General del IFARHU 2026 en Panamá?

La Beca de Concurso General del IFARHU paga de forma mensual según el nivel educativo. Conoce los montos y cómo se realizan los pagos.

Beca de Concurso General del IFARHU 2026

Beca de Concurso General del IFARHU 2026

@IFARHU
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) otorga la Beca de Concurso General 2026, un apoyo económico dirigido a estudiantes con buen rendimiento académico en centros educativos oficiales y particulares de Panamá. Para el año 2026, los beneficiarios reciben una asignación mensual que varía según el nivel educativo.

Beca Concurso General IFARHU 2026: montos y pagos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Telemetro/status/2031462039495831853?s=20&partner=&hide_thread=false

Los pagos establecidos por el IFARHU son los siguientes:

  • Primaria (desde 2.º grado): B/.45.00 mensuales
  • Premedia: B/.55.00 mensuales
  • Media: B/.65.00 mensuales
  • Universidad: B/.125.00 mensuales

El trámite se realiza posterior a la publicación de los resultados de los estudiantes preseleccionados, se establecen las fechas y los centros de acopio en la que se deben presentarse a la entrega de documentos. Toda la información es publicada en la página web y redes sociales del IFARHU.

Es importante mencionar que este programa forma parte de los esfuerzos del IFARHU para apoyar la continuidad educativa de miles de estudiantes en Panamá.

En esta nota:
Seguir leyendo

Ministerio Público solicita apoyo para ubicar a sospechosos de homicidio en Chiriquí

Hurto de cables deja fuera de servicio planta de aguas residuales en Penonomé

Primer pago del PASE-U sigue en evaluación y podría hacerse por acreditación bancaria

Recomendadas

Más Noticias