¿Cuánto paga la Beca de Concurso General del IFARHU 2026 en Panamá?

La Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) otorga la Beca de Concurso General 2026 , un apoyo económico dirigido a estudiantes con buen rendimiento académico en centros educativos oficiales y particulares de Panamá. Para el año 2026, los beneficiarios reciben una asignación mensual que varía según el nivel educativo.

Beca Concurso General IFARHU 2026: montos y pagos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Telemetro/status/2031462039495831853?s=20&partner=&hide_thread=false El IFARHU elimina certificado socioeconómico del Concurso General de Becas 2026.https://t.co/NgvJJFafm6 — Telemetro (@Telemetro) March 10, 2026

Los pagos establecidos por el IFARHU son los siguientes:

Primaria (desde 2.º grado): B/.45.00 mensuales

Premedia: B/.55.00 mensuales

Media: B/.65.00 mensuales

Universidad: B/.125.00 mensuales

El trámite se realiza posterior a la publicación de los resultados de los estudiantes preseleccionados, se establecen las fechas y los centros de acopio en la que se deben presentarse a la entrega de documentos. Toda la información es publicada en la página web y redes sociales del IFARHU.

Es importante mencionar que este programa forma parte de los esfuerzos del IFARHU para apoyar la continuidad educativa de miles de estudiantes en Panamá.