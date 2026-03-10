¿Cuánto paga la Beca de Concurso General del IFARHU 2026 en Panamá?

La Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) otorga la Beca de Concurso General 2026, un apoyo económico dirigido a estudiantes con buen rendimiento académico en centros educativos oficiales y particulares de Panamá. Para el año 2026, los beneficiarios reciben una asignación mensual que varía según el nivel educativo.
Beca Concurso General IFARHU 2026: montos y pagos
Los pagos establecidos por el IFARHU son los siguientes:
- Primaria (desde 2.º grado): B/.45.00 mensuales
- Premedia: B/.55.00 mensuales
- Media: B/.65.00 mensuales
- Universidad: B/.125.00 mensuales
El trámite se realiza posterior a la publicación de los resultados de los estudiantes preseleccionados, se establecen las fechas y los centros de acopio en la que se deben presentarse a la entrega de documentos. Toda la información es publicada en la página web y redes sociales del IFARHU.
Es importante mencionar que este programa forma parte de los esfuerzos del IFARHU para apoyar la continuidad educativa de miles de estudiantes en Panamá.