Inauguran Expocomer 2026 con participación récord de 600 empresas de 30 países

El ministro de la Presidencia de Panamá, Juan Carlos Orillac, en representación del presidente José Raúl Mulino, inauguró este martes la versión 42 d e Expocomer y el bloque de ferias organizadas por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).

El evento, que se desarrolla durante tres días, reúne 600 empresas expositoras de 30 países y 15 misiones comerciales internacionales, consolidándose como uno de los encuentros comerciales más importantes de la región.

Durante el acto inaugural se proyectó un mensaje del presidente José Raúl Mulino, quien actualmente se encuentra en Chile para asistir a la toma de posesión del presidente electo José Antonio Kast.

Expocomer: Cinco ferias bajo un mismo techo

La actividad se realiza en el Panama Convention Center, donde autoridades de gobierno y representantes del sector empresarial recorrieron los pabellones de las cinco ferias simultáneas:

Expocomer

Expo Logística Panamá

Expo Turismo Internacional

Expo Eléctrica Internacional Panamá

Expo Tech

Impacto económico de las ferias

Por su parte, el ministro Juan Carlos Orillac destacó que la realización conjunta de estas ferias fortalece sectores estratégicos de la economía, fomenta la inversión y crea nuevas oportunidades para las empresas.

"Que estos días sean una oportunidad para crear alianzas estratégicas, compartir conocimientos y abrir nuevas puertas para el crecimiento de nuestras economías", expresó.

Según los organizadores, las cinco exposiciones representan más de B/.200 millones en transacciones comerciales, además de generar una derrama económica superior a B/.45 millones y una ocupación hotelera que supera las 10 mil habitaciones en el país.