Veraguas: padres reclaman falta de aulas y docentes al MEDUCA

Padres de familia del Centro Educativo Caloveborita en Santa Fe de Veraguas realizaron una protesta para exigir al Ministerio de Educación (MEDUCA) nuevas aulas, docentes y mejores condiciones para estudiantes y maestros.

Dormitorio Dormitorio actuales de educadores. TReporta

Protesta por hacinamiento y falta de docentes

Padres de familia del Centro Educativo Caloveborita, ubicado en el distrito de Santa Fe, al norte de la provincia de Veraguas, realizaron una manifestación para exigir al MEDUCA la construcción urgente de aulas y el nombramiento de docentes.

Los acudientes denunciaron que el hacinamiento en el plantel está afectando el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Indicaron además que la docente de Educación Especial atiende a los alumnos en el pasillo debido a la falta de espacios adecuados.

“Urgentemente estamos necesitando tres aulas, un aula de educación especial y dos aulas más para maestros de grado”, señaló Severiano Hernández, director encargado, durante la protesta. “Urgentemente estamos necesitando tres aulas, un aula de educación especial y dos aulas más para maestros de grado”, señaló Severiano Hernández, director encargado, durante la protesta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2031435624742367379?s=20&partner=&hide_thread=false Padres de familia de la Escuela de Caloveborita, en Santa Fe de Veraguas, realizaron una protesta para exigir la construcción de aulas y el nombramiento de docentes. pic.twitter.com/Ky8TNeKAg2 — Telemetro Reporta (@TReporta) March 10, 2026

Comunidades enfrentan dificultades de acceso

Los padres también expusieron la necesidad de construir dormitorios para los docentes que laboran en el centro educativo, debido a las condiciones en las que actualmente deben pernoctar.

“Tenemos 18 docentes y realmente da pena en estos momentos dónde duermen”, expresó el director Hernández. “Tenemos 18 docentes y realmente da pena en estos momentos dónde duermen”, expresó el director Hernández.

Durante la jornada, funcionarios del Departamento de Ingeniería y de Mantenimiento del MEDUCA sostuvieron una reunión con la comunidad para evaluar posibles soluciones, entre ellas la construcción de aulas modulares.

Sin embargo, explicaron que el proyecto debe pasar por un proceso de planificación y evaluación técnica para determinar su viabilidad dentro del entorno escolar.

La situación se agrava por las condiciones climáticas en la región. Las lluvias constantes afectan las vías de acceso y obligan a estudiantes a caminar durante horas por senderos para llegar al plantel, mientras algunas comunidades permanecen incomunicadas en el norte de Veraguas.