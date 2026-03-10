Veraguas: padres reclaman falta de aulas y docentes al MEDUCA

Padres de familia del Centro Educativo Caloveborita en Santa Fe de Veraguas realizaron una protesta para exigir al Ministerio de Educación (MEDUCA) nuevas aulas, docentes y mejores condiciones para estudiantes y maestros.
Protesta por hacinamiento y falta de docentes
Padres de familia del Centro Educativo Caloveborita, ubicado en el distrito de Santa Fe, al norte de la provincia de Veraguas, realizaron una manifestación para exigir al MEDUCA la construcción urgente de aulas y el nombramiento de docentes.
Los acudientes denunciaron que el hacinamiento en el plantel está afectando el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Indicaron además que la docente de Educación Especial atiende a los alumnos en el pasillo debido a la falta de espacios adecuados.
Comunidades enfrentan dificultades de acceso
Los padres también expusieron la necesidad de construir dormitorios para los docentes que laboran en el centro educativo, debido a las condiciones en las que actualmente deben pernoctar.
Durante la jornada, funcionarios del Departamento de Ingeniería y de Mantenimiento del MEDUCA sostuvieron una reunión con la comunidad para evaluar posibles soluciones, entre ellas la construcción de aulas modulares.
Sin embargo, explicaron que el proyecto debe pasar por un proceso de planificación y evaluación técnica para determinar su viabilidad dentro del entorno escolar.
La situación se agrava por las condiciones climáticas en la región. Las lluvias constantes afectan las vías de acceso y obligan a estudiantes a caminar durante horas por senderos para llegar al plantel, mientras algunas comunidades permanecen incomunicadas en el norte de Veraguas.