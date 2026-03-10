Betcris y FPF: cómo funciona el acuerdo con la Selección de Panamá

Betcris cuenta con más de 25 años de presencia en Panamá

La plataforma de apuestas deportivas Betcris durante el año 2025, anunció el fortalecimiento de su alianza estratégica con la Federación Panameña de Fútbol (FPF) y la Selección de fútbol de Panamá, en un acuerdo que busca impulsar el desarrollo del fútbol nacional y acompañar el sueño de miles de aficionados de volver a ver al país en una Copa Mundial de la FIFA.

Betcris cuenta con más de 25 años de presencia en Panamá

Según la empresa, Betcris cuenta con más de 25 años de trayectoria en Panamá y presencia en diversos mercados de Latinoamérica, consolidándose como una plataforma reconocida en el sector de apuestas deportivas y casino en línea.

La compañía destaca por ofrecer:

Pagos rápidos a los usuarios

Servicio de atención al cliente especializado

Experiencias de juego seguras y tecnológicamente avanzadas

image

Compromiso con el juego responsable

La plataforma también reafirmó su compromiso con el juego responsable, promoviendo herramientas y recursos que buscan garantizar una experiencia segura para los usuarios.

Entre las acciones impulsadas se incluyen recomendaciones e información para fomentar el uso responsable de los juegos de azar, con el objetivo de que se mantengan como una actividad de entretenimiento.

Con esta alianza, la Federación Panameña de Fútbol suma un nuevo aliado comercial en su estrategia de fortalecimiento institucional y de apoyo al crecimiento del fútbol panameño.