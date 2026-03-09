España Deportes -  9 de marzo de 2026 - 09:29

Messi y su posible regreso al Barcelona: Xavi acusa a Laporta de impedirlo

El técnico Xavi Hernández revela en La Vanguardia que Joan Laporta frustró el retorno de Messi en 2023 para evitar luchas de poder.

Xavi habla sobre el regreso de Messi al Barcelona.

AFP
Christopher Perez
Por Christopher Perez

Xavi Hernández sostiene que el presidente Joan Laporta impidió la vuelta de Leonel Messi al FC Barcelona tras el Mundial, pese a que existía luz verde.

El fallido regreso de Messi al FC Barcelona

Según Xavi, tras el campeonato mundial de diciembre de 2022, mantuvo contacto con Messi, quien mostraba ilusión por regresar al club. El técnico asegura que, aunque negociaron con el padre de Messi y contaban con el aval de LaLiga, el presidente decidió cancelar la operación personalmente.

"Laporta me dijo, palabra por palabra, que si Leo volvía iba a declararle la guerra y que no podía permitirlo", afirmó Xavi, señalando que el jugador dejó de responder a sus llamadas ante la inviabilidad del movimiento.

Laporta responde sobre el caso Messi

En el marco de las elecciones presidenciales del club, Laporta sugirió que Xavi está resentido tras su despido en 2024 y defendió su gestión frente a la figura de Messi.

El presidente aseguró que el padre y representante de Messi, Jorge, le comunicó que el futbolista prefería no regresar debido a la excesiva presión que enfrentaría en el entorno azulgrana.

Legado y nuevos proyectos

Messi es el máximo goleador histórico del FC Barcelona con 672 tantos y 34 títulos conquistados. Mientras el futuro institucional se define en las urnas, Laporta destacó la fortaleza del proyecto actual al mencionar que el club rechazó una oferta de 250 millones de euros por Lamine Yamal en 2024, priorizando el talento joven sobre otras operaciones relacionadas con la era de Messi.

FUENTE: AFP

