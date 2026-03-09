Bocas del Toro Nacionales -  9 de marzo de 2026 - 11:38

Policía Nacional investiga denuncia de abuso policial en El Empalme, Bocas del Toro

La Policía Nacional inició una investigación a través de la DRP tras denuncias ciudadanas por una acción policial en Bocas del Toro.

Policía Nacional investiga denuncia en Bocas del Toro.

Policía Nacional
Christopher Perez
Por Christopher Perez

La Policía Nacional comunicó que la Dirección de Responsabilidad Profesional investiga un hecho en El Empalme en Bocas del Toro, donde se denunció un supuesto abuso durante un operativo.

Acciones de la Policía Nacional ante el incidente en El Empalme

Según el informe oficial, el suceso ocurrió la madrugada del domingo 8 de marzo mientras unidades de la Policía Nacional realizaban patrullajes preventivos en el sector. Durante el recorrido, varios sujetos huyeron hacia una residencia y soltaron un perro de raza pitbull contra los agentes, además de atacarlos con objetos contundentes.

Ante esta agresión, las unidades utilizaron los niveles de fuerza permitidos para garantizar su seguridad física.

Compromiso de la Policía Nacional con la ética y transparencia

La Policía Nacional enfatizó que la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) determinará si existió alguna conducta que contravenga la ética profesional durante la intervención. De comprobarse irregularidades, se aplicará el reglamento disciplinario para imponer las sanciones correspondientes.

La institución señaló que no tolerará actos que empañen su misión de salvaguardar la integridad de la ciudadanía y el buen nombre de la entidad.

