Policía Nacional e inDrive coordinan acciones para mejorar la seguridad

La Policía Nacional de Panamá sostuvo una reunión con representantes de la plataforma digital de transporte inDrive , con el objetivo de analizar estrategias que permitan fortalecer la seguridad de conductores y pasajeros que utilizan este servicio en el país.

El encuentro se realizó este viernes y contó con la participación del subdirector de la Policía Nacional, Francisco Castro, y del director nacional de Inteligencia Policial, Tadeo Osorio.

Contenido relacionado: IDAAN anuncia suspensión de agua potable en la ciudad capital este domingo

Autoridades y plataforma inDrive buscan reforzar protección a conductores

Durante la reunión, ambas partes evaluaron mecanismos de cooperación para el intercambio de información y el uso de herramientas tecnológicas, con el fin de prevenir que los usuarios de la plataforma sean víctimas de delitos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2030041338679361854?s=20&partner=&hide_thread=false La @policiadepanama y representantes de la plataforma digital de transporte inDrive se reunieron este viernes para abordar sobre cómo mejorar la seguridad y protección a conductores y pasajeros.



Por parte de la PN estuvieron presentes el subdirector Francisco Castro y Tadeo… pic.twitter.com/goBsuBJrvI — Telemetro Reporta (@TReporta) March 6, 2026

Las autoridades indicaron que este tipo de coordinación busca reforzar la protección tanto de los conductores como de los pasajeros, en medio del crecimiento del uso de aplicaciones de transporte en el país.

Seguridad para usuarios de plataformas digitales

El diálogo entre la Policía Nacional y representantes de inDrive forma parte de los esfuerzos para mejorar la seguridad en los servicios de movilidad digital, mediante el desarrollo de estrategias que permitan detectar riesgos y actuar de forma preventiva.

Con estas acciones se busca garantizar una experiencia más segura para quienes utilizan estas plataformas de transporte en Panamá.