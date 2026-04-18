inDrive advierte: nuevas reglas del transporte en Panamá podrían afectar a miles de conductores

La plataforma inDrive advirtió que las nuevas regulaciones en discusión para el sector movilidad en Panamá podrían tener un impacto directo en miles de conductores y usuarios.
Más del 95% de conductores podría verse afectado
Según inDrive, las medidas planteadas podrían limitar la participación de conductores, especialmente aquellos que utilizan la app como ingreso adicional.
Entre los puntos señalados están:
- Exigencia de placas y distintivos específicos
- Requisito de certificado de operación
- Aval de una organización de transporte
Esto, aseguran, podría afectar a más del 95% de los conductores activos.
inDrive: Ingresos flexibles en riesgo
La plataforma destacó que una gran parte de sus conductores:
- Trabajan de forma parcial o intermitente
- Usan la app como complemento económico
Las nuevas reglas, advierten, trasladarían el modelo digital hacia uno similar al transporte tradicional, reduciendo la flexibilidad.
Menos autos y posible aumento en tarifas
Otro punto clave es que estas condiciones podrían:
- Reducir la cantidad de conductores disponibles
- Disminuir la oferta de vehículos en áreas urbanas
- Generar aumento en los costos del servicio
Actualmente, más de medio millón de usuarios utilizan estas plataformas en el país.
Cupos por zona: otro punto en discusión
inDrive también cuestionó la propuesta de establecer límites de conductores por zona, señalando que:
- Podría restringir oportunidades de ingreso
- Afectaría la disponibilidad del servicio
- Rompería el equilibrio entre oferta y demanda
Modelo actual vs nuevas reglas
La empresa explicó que su modelo permite que:
- Conductores y pasajeros negocien precios libremente
- El sistema se ajuste de forma dinámica
Sin embargo, advirtió que regulaciones rígidas podrían afectar esa dinámica.
Disposición al diálogo
A pesar de las preocupaciones, inDrive reiteró que:
- Está dispuesta a trabajar con las autoridades
- Apoya mejorar estándares de seguridad y calidad
Pero insiste en que las medidas deben ser inclusivas y no limitar oportunidades económicas.