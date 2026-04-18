inDrive advierte: nuevas reglas del transporte en Panamá podrían afectar a miles de conductores

inDrive advierte que nuevas regulaciones del transporte en Panamá

La plataforma inDrive advirtió que las nuevas regulaciones en discusión para el sector movilidad en Panamá podrían tener un impacto directo en miles de conductores y usuarios.

Aunque la empresa respaldó los esfuerzos del Gobierno por modernizar el sistema, alertó sobre posibles efectos negativos.

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Más del 95% de conductores podría verse afectado

Según inDrive, las medidas planteadas podrían limitar la participación de conductores, especialmente aquellos que utilizan la app como ingreso adicional.

Entre los puntos señalados están:

Exigencia de placas y distintivos específicos

Requisito de certificado de operación

Aval de una organización de transporte

Esto, aseguran, podría afectar a más del 95% de los conductores activos.

conductores - unsplash Evgeny Tchebotarev - unsplash

inDrive: Ingresos flexibles en riesgo

La plataforma destacó que una gran parte de sus conductores:

Trabajan de forma parcial o intermitente

Usan la app como complemento económico

Las nuevas reglas, advierten, trasladarían el modelo digital hacia uno similar al transporte tradicional, reduciendo la flexibilidad.

Menos autos y posible aumento en tarifas

Otro punto clave es que estas condiciones podrían:

Reducir la cantidad de conductores disponibles

Disminuir la oferta de vehículos en áreas urbanas

Generar aumento en los costos del servicio

Actualmente, más de medio millón de usuarios utilizan estas plataformas en el país.

Cupos por zona: otro punto en discusión

inDrive también cuestionó la propuesta de establecer límites de conductores por zona, señalando que:

Podría restringir oportunidades de ingreso

Afectaría la disponibilidad del servicio

Rompería el equilibrio entre oferta y demanda

Modelo actual vs nuevas reglas

La empresa explicó que su modelo permite que:

Conductores y pasajeros negocien precios libremente

El sistema se ajuste de forma dinámica

Sin embargo, advirtió que regulaciones rígidas podrían afectar esa dinámica.

Disposición al diálogo

A pesar de las preocupaciones, inDrive reiteró que:

Está dispuesta a trabajar con las autoridades

Apoya mejorar estándares de seguridad y calidad

Pero insiste en que las medidas deben ser inclusivas y no limitar oportunidades económicas.