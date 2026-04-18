Panamá Nacionales -  18 de abril de 2026 - 18:02

inDrive advierte: nuevas reglas del transporte en Panamá podrían afectar a miles de conductores

inDrive advierte que nuevas regulaciones del transporte en Panamá podrían afectar a miles de conductores y subir costos a usuarios.

inDrive advierte que nuevas regulaciones del transporte en Panamá 

inDrive advierte que nuevas regulaciones del transporte en Panamá 

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La plataforma inDrive advirtió que las nuevas regulaciones en discusión para el sector movilidad en Panamá podrían tener un impacto directo en miles de conductores y usuarios.

Aunque la empresa respaldó los esfuerzos del Gobierno por modernizar el sistema, alertó sobre posibles efectos negativos.

Más del 95% de conductores podría verse afectado

Según inDrive, las medidas planteadas podrían limitar la participación de conductores, especialmente aquellos que utilizan la app como ingreso adicional.

Entre los puntos señalados están:

  • Exigencia de placas y distintivos específicos
  • Requisito de certificado de operación
  • Aval de una organización de transporte

Esto, aseguran, podría afectar a más del 95% de los conductores activos.

conductores - unsplash

inDrive: Ingresos flexibles en riesgo

La plataforma destacó que una gran parte de sus conductores:

  • Trabajan de forma parcial o intermitente
  • Usan la app como complemento económico

Las nuevas reglas, advierten, trasladarían el modelo digital hacia uno similar al transporte tradicional, reduciendo la flexibilidad.

Menos autos y posible aumento en tarifas

Otro punto clave es que estas condiciones podrían:

  • Reducir la cantidad de conductores disponibles
  • Disminuir la oferta de vehículos en áreas urbanas
  • Generar aumento en los costos del servicio

Actualmente, más de medio millón de usuarios utilizan estas plataformas en el país.

Cupos por zona: otro punto en discusión

inDrive también cuestionó la propuesta de establecer límites de conductores por zona, señalando que:

  • Podría restringir oportunidades de ingreso
  • Afectaría la disponibilidad del servicio
  • Rompería el equilibrio entre oferta y demanda

Modelo actual vs nuevas reglas

La empresa explicó que su modelo permite que:

  • Conductores y pasajeros negocien precios libremente
  • El sistema se ajuste de forma dinámica

Sin embargo, advirtió que regulaciones rígidas podrían afectar esa dinámica.

Disposición al diálogo

A pesar de las preocupaciones, inDrive reiteró que:

  • Está dispuesta a trabajar con las autoridades
  • Apoya mejorar estándares de seguridad y calidad

Pero insiste en que las medidas deben ser inclusivas y no limitar oportunidades económicas.

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