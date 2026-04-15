inDrive y Express Rent A Car apuestan por facilitar el acceso a vehículos para conductores en Panamá

En un contexto donde la movilidad continúa evolucionando y abriendo nuevas oportunidades económicas, inDrive y Express Rent a Car anuncian una alianza estratégica diseñada para facilitar el acceso a vehículos para conductores en Panamá, mediante esquemas más flexibles, accesibles y alineados con las necesidades del mercado actual. La iniciativa forma parte de un enfoque que busca responder a una de las principales barreras de entrada para quienes desean incorporarse o crecer dentro del ecosistema de movilidad: el acceso a un vehículo. A través de esta colaboración, ambas compañías exploran alternativas como esquemas de renta y modelos progresivos que permiten a más personas generar ingresos de manera independiente.

“En inDrive creemos en crear oportunidades reales para las personas. Esta alianza es un paso importante para seguir construyendo un ecosistema más inclusivo, donde más conductores puedan acceder a herramientas que les permitan desarrollarse”, señaló Santiago Aguilar, Representante del Cluster de Centroamérica y el Caribe para inDrive.

Por su parte, Express Rent a Car destaca el valor de sumar su experiencia en el mercado local para impulsar soluciones concretas. “Nuestro compromiso es facilitar el acceso a vehículos con opciones adaptadas a las necesidades actuales. Esta colaboración nos permite aportar a un modelo que impulsa la movilidad y abre nuevas posibilidades económicas para muchas personas en Panamá”, comentó (Yunus Mankda, Gerente General de Express Rent a Car)

Actualmente, la alianza se encuentra en una fase inicial enfocada en validar el modelo y su escalabilidad, con la Ciudad de Panamá como primer punto de implementación. Sin embargo, ambas compañías coinciden en el potencial de crecimiento de esta

iniciativa, en línea con las tendencias que apuntan hacia modelos de movilidad más flexibles y colaborativos.

Más allá del impacto en la movilidad, esta colaboración representa una apuesta por el desarrollo económico local, al facilitar el acceso a oportunidades para conductores que buscan generar ingresos y mejorar su calidad de vida.

Con este tipo de iniciativas, inDrive continúa fortaleciendo su presencia en el país, apostando por soluciones que conectan tecnología, accesibilidad y oportunidades reales para las personas.