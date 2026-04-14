Concurso General de Becas: IFARHU actualiza documentación para estudiantes preseleccionados con discapacidad

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó sobre nuevas actualizaciones en el proceso para los estudiantes preseleccionados en el Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad 2026.

La entidad indicó que los aspirantes deben ingresar al sitio web oficial del concurso para descargar el Formulario de Registro para Estudiantes con Discapacidad.

Una vez completado, deberán reunir toda la documentación requerida.

IFARHU actualiza proceso para becas de discapacidad 2026

Embed - Ifarhu Panama on Instagram: "Si eres uno de los estudiantes preseleccionados en el Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad, esta información es para ti. Para continuar con el proceso, deberás actualizar tu documentación según tu nivel educativo. Ingresa a: www.ifarhuconcurso.gob.pa Completa requisito fundamental para avanzar en tu trámite y mantente atento a las fechas de entrega de documentos. Este programa está dirigido a estudiantes panameños y extranjeros con más de 10 años de residencia en el país." View this post on Instagram

El IFARHU explicó que los documentos deberán ser entregados en sus oficinas, en fechas que serán anunciadas próximamente.

Este proceso es fundamental para:

Completar el registro en la base de datos institucional

Avanzar en el trámite del beneficio económico

La institución reiteró la importancia de cumplir con cada etapa para evitar inconvenientes en la asignación de la beca.