Pagos del PASE-U: ¿qué pasa si el estudiante cambió de centro educativo y cómo validar sus datos?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) explicó que los cambios de centro educativo pueden incidir en el proceso de validación de datos para el pago del PASE-U , lo que podría generar retrasos en el desembolso.

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El director del IFARHU, Carlos Godoy, informó que se mantiene un trabajo coordinado con el Ministerio de Educación (MEDUCA) para garantizar que la información de los estudiantes esté actualizada en tiempo real.

Este proceso es fundamental para asegurar que el beneficio llegue correctamente a los estudiantes que cumplen con los requisitos.

Pago del PASE-U: ¿Por qué se han registrado retrasos?

PASE U El IFARHU continua con pago de PASE-U. IFARHU

La entidad aclaró que el retraso en el primer pago del PASE-U no responde a fallas institucionales, sino principalmente a:

Actualizaciones tardías de matrícula

Cambios de centro educativo no reflejados a tiempo

Verificaciones adicionales para evitar errores en los pagos

El IFARHU reiteró la importancia de que los padres de familia mantengan actualizada la información académica de los estudiantes, especialmente en casos de traslado de escuela.

La institución pidió a la ciudadanía: