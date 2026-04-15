MOP: Puente de las Américas es seguro; se mantiene límite de 10 toneladas

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) aseguró que el Puente de las Américas no presenta fallas inmediatas ni daños críticos, tras la evaluación realizada por un equipo técnico interinstitucional con apoyo del US Army Corps of Engineers.
- Pila 10
- Superestructura de acero
- Losa de rodadura
Estas áreas fueron impactadas por el incendio ocurrido el pasado 6 de abril.
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Según el informe, no se detectaron deformaciones visibles ni daños estructurales graves, y los elementos como remaches y pernos se mantienen en buen estado.
Se mantiene restricción de carga
Pese a los resultados positivos, se reiteró que continuará vigente el límite de:
- 10 toneladas por vehículo
Esta medida, establecida desde 2009, se mantiene mientras continúan pruebas y trabajos de mantenimiento.
Recomendaciones técnicas
El informe contempla acciones a corto y mediano plazo, entre ellas:
- Escaneo o radiografía de la pila 10
- Evaluación del resto de las pilas
- Instalación de extensómetros para monitoreo
- Pruebas de laboratorio al acero
- Ensayos en la losa de rodadura
- Reemplazo de refuerzos con fibra de carbono
Además, se detectó:
- Desgaste en la pintura exterior
- Corrosión leve, similar a zonas no afectadas
Comportamiento estructural estable
Las autoridades indicaron que los análisis topográficos reflejan desplazamientos mínimos, lo que confirma que el comportamiento del puente es similar al que tenía antes del incidente.
El MOP recordó que mantiene una evaluación conjunta con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), iniciada en noviembre, para definir intervenciones a corto, mediano y largo plazo.