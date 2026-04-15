MOP: Puente de las Américas es seguro; se mantiene límite de 10 toneladas

MOP: Puente de las Américas es seguro

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) aseguró que el Puente de las Américas no presenta fallas inmediatas ni daños críticos, tras la evaluación realizada por un equipo técnico interinstitucional con apoyo del US Army Corps of Engineers.

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Pila 10

Superestructura de acero

Losa de rodadura

Estas áreas fueron impactadas por el incendio ocurrido el pasado 6 de abril.

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Según el informe, no se detectaron deformaciones visibles ni daños estructurales graves, y los elementos como remaches y pernos se mantienen en buen estado.

Se mantiene restricción de carga

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Pese a los resultados positivos, se reiteró que continuará vigente el límite de:

10 toneladas por vehículo

Esta medida, establecida desde 2009, se mantiene mientras continúan pruebas y trabajos de mantenimiento.

Recomendaciones técnicas

El informe contempla acciones a corto y mediano plazo, entre ellas:

Escaneo o radiografía de la pila 10

Evaluación del resto de las pilas

Instalación de extensómetros para monitoreo

Pruebas de laboratorio al acero

Ensayos en la losa de rodadura

Reemplazo de refuerzos con fibra de carbono

Además, se detectó:

Desgaste en la pintura exterior

Corrosión leve, similar a zonas no afectadas

Comportamiento estructural estable

Las autoridades indicaron que los análisis topográficos reflejan desplazamientos mínimos, lo que confirma que el comportamiento del puente es similar al que tenía antes del incidente.

El MOP recordó que mantiene una evaluación conjunta con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), iniciada en noviembre, para definir intervenciones a corto, mediano y largo plazo.