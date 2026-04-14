Evaluación del Puente de las Américas continúa; EE. UU. y MOP definirán próximos pasos

Tras la evaluación técnica realizada al Puente de las Américas , el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos informó que sostendrá una nueva reunión con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para definir los próximos pasos.

El equipo estadounidense explicó que actualmente se encuentra apoyando inspecciones detalladas, enfocadas en evaluar:

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Exposición al calor tras el incendio

Estrés en componentes estructurales clave

Estabilidad general del puente

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El ingeniero estructural principal asignado al Distrito Móvil del USACE, Johnny Lee, indicó que estas revisiones buscan validar los hallazgos preliminares.

“Queremos observar directamente y ver el nivel de daño que pudo haberse causado”, señaló. “Queremos observar directamente y ver el nivel de daño que pudo haberse causado”, señaló.

Evaluación del Puente de las Américas sigue en análisis

Los equipos técnicos utilizan herramientas avanzadas y métodos de ingeniería para determinar el estado de la estructura y establecer las acciones a seguir.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2044153582945992726?s=20&partner=&hide_thread=false Tras la evaluación técnica al Puente de las Américas, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE) informó que se reunirá nuevamente con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para evaluar los próximos pasos.



El Cuerpo de Ingenieros de EE. UU. explicó que… pic.twitter.com/RdowOaxjes — Telemetro Reporta (@TReporta) April 14, 2026

Las autoridades indicaron que el tiempo para una evaluación completa dependerá de la magnitud de los daños identificados.

Antecedente del incidente

La inspección se da luego de la explosión de camiones cisterna registrada el pasado 6 de abril debajo del puente, cuyas llamas alcanzaron la estructura y obligaron a su cierre temporal.

Seguimiento diplomático

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, informó que sostuvo reuniones con el equipo de ingenieros para conocer los avances de la evaluación.

Hasta el momento, ni el MOP ni la representación diplomática han divulgado resultados específicos del análisis.