Evaluación del Puente de las Américas continúa; EE. UU. y MOP definirán próximos pasos

Tras la evaluación técnica realizada al Puente de las Américas, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos informó que sostendrá una nueva reunión con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para definir los próximos pasos.
- Exposición al calor tras el incendio
- Estrés en componentes estructurales clave
- Estabilidad general del puente
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El ingeniero estructural principal asignado al Distrito Móvil del USACE, Johnny Lee, indicó que estas revisiones buscan validar los hallazgos preliminares.
Evaluación del Puente de las Américas sigue en análisis
Los equipos técnicos utilizan herramientas avanzadas y métodos de ingeniería para determinar el estado de la estructura y establecer las acciones a seguir.
Las autoridades indicaron que el tiempo para una evaluación completa dependerá de la magnitud de los daños identificados.
Antecedente del incidente
La inspección se da luego de la explosión de camiones cisterna registrada el pasado 6 de abril debajo del puente, cuyas llamas alcanzaron la estructura y obligaron a su cierre temporal.
Seguimiento diplomático
Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, informó que sostuvo reuniones con el equipo de ingenieros para conocer los avances de la evaluación.
Hasta el momento, ni el MOP ni la representación diplomática han divulgado resultados específicos del análisis.