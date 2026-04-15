DGI suspende términos legales y administrativos hasta el 17 de abril

La Dirección General de Ingresos (DGI) informó a los contribuyentes que se ha dispuesto la suspensión temporal de los términos legales y administrativos los días 15, 16 y 17 de abril de 2026.
DGI: ¿Qué trámites quedan suspendidos?
Durante este periodo no correrán plazos relacionados con:
- Solicitudes
- Citaciones
- Procedimientos administrativos
- Otros trámites en curso
La entidad explicó que la decisión responde a motivos de fuerza mayor, tras el cierre de su sede central.
Reanudación de los plazos
Los términos legales y administrativos se reanudarán el lunes 20 de abril de 2026.
La DGI exhortó a la población a:
- Mantenerse informada a través de canales oficiales
- Tomar previsiones respecto a sus trámites