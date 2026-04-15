Panamá Nacionales -  15 de abril de 2026 - 11:47

DGI suspende términos legales y administrativos hasta el 17 de abril

DGI suspende términos legales y administrativos a contribuyentes del 15 al 17 de abril; plazos se reanudan el 20 de abril.

DGI suspende términos legales y administrativos 

DGI suspende términos legales y administrativos 

Archivo
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Dirección General de Ingresos (DGI) informó a los contribuyentes que se ha dispuesto la suspensión temporal de los términos legales y administrativos los días 15, 16 y 17 de abril de 2026.

DGI: ¿Qué trámites quedan suspendidos?

Durante este periodo no correrán plazos relacionados con:

  • Solicitudes
  • Citaciones
  • Procedimientos administrativos
  • Otros trámites en curso

La entidad explicó que la decisión responde a motivos de fuerza mayor, tras el cierre de su sede central.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2044449097172517371?s=20&partner=&hide_thread=false

Reanudación de los plazos

Los términos legales y administrativos se reanudarán el lunes 20 de abril de 2026.

La DGI exhortó a la población a:

  • Mantenerse informada a través de canales oficiales
  • Tomar previsiones respecto a sus trámites
En esta nota:
Seguir leyendo

Accidente en la DGI deja un fallecido durante mantenimiento de elevador

Pitch, Hit & Run regresa a Panamá con apoyo de la MLB: beneficiará a más de 4 mil niños

Concurso General de Becas 2026: cómo obtener la Declaración Jurada Socioeconómica del IFARHU

Recomendadas

Más Noticias