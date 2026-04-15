DGI suspende términos legales y administrativos hasta el 17 de abril

La Dirección General de Ingresos (DGI) informó a los contribuyentes que se ha dispuesto la suspensión temporal de los términos legales y administrativos los días 15, 16 y 17 de abril de 2026.

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DGI: ¿Qué trámites quedan suspendidos?

Durante este periodo no correrán plazos relacionados con:

Solicitudes

Citaciones

Procedimientos administrativos

Otros trámites en curso

La entidad explicó que la decisión responde a motivos de fuerza mayor, tras el cierre de su sede central.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2044449097172517371?s=20&partner=&hide_thread=false La Dirección General de Ingresos, @DGIpma, anunció a los contribuyentes que estarán suspendidos de forma temporal los términos legales y administrativos, solicitudes, citaciones, y otros procedimientos, los días 15, 16 y 17 de abril de 2026, por motivos de fuerza mayor que han… pic.twitter.com/hZIrVBMWgS — Telemetro Reporta (@TReporta) April 15, 2026

Reanudación de los plazos

Los términos legales y administrativos se reanudarán el lunes 20 de abril de 2026.

La DGI exhortó a la población a: