DGI aclara muerte por caída de elevador en Torre Mundial

La Dirección General de Ingresos (DGI) aclaró que la persona que falleció tras el desplome de un elevador en el PH Torre Mundial no era funcionario de la entidad, sino un trabajador de mantenimiento del edificio.
Detalles del incidente según la DGI
El hecho se registró en el edificio donde opera la sede de la DGI, generando preocupación entre usuarios y colaboradores.
Como medida preventiva, se informó que el inmueble permanecerá cerrado este miércoles 15 de abril, mientras se realizan trabajos de reparación tras el incidente.