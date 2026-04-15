DGI aclara muerte por caída de elevador en Torre Mundial

La Dirección General de Ingresos (DGI) aclaró que la persona que falleció tras el desplome de un elevador en el PH Torre Mundial no era funcionario de la entidad, sino un trabajador de mantenimiento del edificio.

Detalles del incidente según la DGI

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2044436516324143495?s=20&partner=&hide_thread=false La @DGIpma aclara que la persona que murió a raíz del desplome de un elevador en el PH Torre Mundial donde está la sede de la institución, no era un funcionario de la entidad sino un trabajador de mantenimiento del edificio.



"La DGI extiende su más sentido pésame a la familia de… pic.twitter.com/8mAhjbIEut — Telemetro Reporta (@TReporta) April 15, 2026

El hecho se registró en el edificio donde opera la sede de la DGI, generando preocupación entre usuarios y colaboradores.

A través de un comunicado, la institución expresó: “La DGI extiende su más sentido pésame a la familia de este trabajador”. A través de un comunicado, la institución expresó: “La DGI extiende su más sentido pésame a la familia de este trabajador”.

Como medida preventiva, se informó que el inmueble permanecerá cerrado este miércoles 15 de abril, mientras se realizan trabajos de reparación tras el incidente.