Panamá Nacionales -  15 de abril de 2026 - 10:33

DGI aclara muerte por caída de elevador en Torre Mundial

DGI confirma que víctima en Torre Mundial no era funcionario; edificio estará cerrado este 15 de abril.

DGI aclara muerte por caída de elevador

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Detalles del incidente según la DGI

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El hecho se registró en el edificio donde opera la sede de la DGI, generando preocupación entre usuarios y colaboradores.

A través de un comunicado, la institución expresó: “La DGI extiende su más sentido pésame a la familia de este trabajador”. A través de un comunicado, la institución expresó: “La DGI extiende su más sentido pésame a la familia de este trabajador”.

Como medida preventiva, se informó que el inmueble permanecerá cerrado este miércoles 15 de abril, mientras se realizan trabajos de reparación tras el incidente.

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