Panamá Nacionales -  15 de abril de 2026 - 10:24

Prohíben el comercio ambulatorio informal en la Calzada de Amador

UABR reitera que el comercio ambulatorio informal está prohibida en Amador; solo se permite artesanía bajo condiciones específicas.

Prohíben el comercio ambulatorio 

Prohíben el comercio ambulatorio 

Cortesía
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) reiteró que está prohibido el comercio ambulatorio informal en la Calzada de Amador, conforme al Reglamento de Uso del Proyecto Turístico Amador.

La entidad destacó que estas prácticas:

  • Son ilegales
  • Representan una competencia desleal para los comercios formales
  • Afectan a negocios que cumplen con pagos al Estado y generan empleo

Comercio ambulatorio: ¿Qué sí está permitido?

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La UABR aclaró que únicamente se permite:

  • La venta de artesanías pequeñas
  • Exclusivamente por ciudadanos panameños

Sin embargo, está prohibida la comercialización de:

  • Alimentos
  • Bebidas
  • Otros productos en espacios no autorizados

Irregularidades detectadas

La entidad indicó que ha identificado casos de comerciantes informales que operan tanto en Amador como en otros puntos de la ciudad, incumpliendo la normativa vigente.

La UABR hizo un llamado a:

  • Cesar estas actividades ilegales
  • Estar alerta ante personas que cobran a vendedores informales bajo falsas promesas de representación
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