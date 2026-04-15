Prohíben el comercio ambulatorio informal en la Calzada de Amador

La Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) reiteró que está prohibido el comercio ambulatorio informal en la Calzada de Amador, conforme al Reglamento de Uso del Proyecto Turístico Amador.

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La entidad destacó que estas prácticas:

Son ilegales

Representan una competencia desleal para los comercios formales

para los comercios formales Afectan a negocios que cumplen con pagos al Estado y generan empleo

Comercio ambulatorio: ¿Qué sí está permitido?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2044429583697539076?s=20&partner=&hide_thread=false La Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) reitera que está prohibido el comercio ambulatorio informal en la Calzada de Amador, según lo establecido en el Reglamento de Uso del Proyecto Turístico Amador.



"Dichas prácticas, además de ser ilegales, constituyen una… pic.twitter.com/kQPvopfOzd — Telemetro Reporta (@TReporta) April 15, 2026

La UABR aclaró que únicamente se permite:

La venta de artesanías pequeñas

Exclusivamente por ciudadanos panameños

Sin embargo, está prohibida la comercialización de:

Alimentos

Bebidas

Otros productos en espacios no autorizados

Irregularidades detectadas

La entidad indicó que ha identificado casos de comerciantes informales que operan tanto en Amador como en otros puntos de la ciudad, incumpliendo la normativa vigente.

La UABR hizo un llamado a: