Prohíben el comercio ambulatorio informal en la Calzada de Amador

La Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) reiteró que está prohibido el comercio ambulatorio informal en la Calzada de Amador, conforme al Reglamento de Uso del Proyecto Turístico Amador.
La entidad destacó que estas prácticas:
- Son ilegales
- Representan una competencia desleal para los comercios formales
- Afectan a negocios que cumplen con pagos al Estado y generan empleo
Comercio ambulatorio: ¿Qué sí está permitido?
La UABR aclaró que únicamente se permite:
- La venta de artesanías pequeñas
- Exclusivamente por ciudadanos panameños
Sin embargo, está prohibida la comercialización de:
- Alimentos
- Bebidas
- Otros productos en espacios no autorizados
Irregularidades detectadas
La entidad indicó que ha identificado casos de comerciantes informales que operan tanto en Amador como en otros puntos de la ciudad, incumpliendo la normativa vigente.
La UABR hizo un llamado a:
- Cesar estas actividades ilegales
- Estar alerta ante personas que cobran a vendedores informales bajo falsas promesas de representación