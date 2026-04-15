Panamá reactivará póliza de seguro para turistas en 2026: Gobierno rescatará este beneficio

El Consejo de Gabinete aprobó la resolución N.34-26, que autoriza un crédito adicional de B/.3,500,000.00 a favor de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) para reactivar la póliza de seguro dirigida a turistas.

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El proyecto contempla el suministro de una póliza de seguro que brindará cobertura a:

Extranjeros

Panameños residentes en el exterior

que ingresen al país por vía aérea, a través de los aeropuertos internacionales de Panamá.

Panamá reactivará seguro para turistas: lo que debes saber del beneficio

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La medida busca incentivar la llegada de visitantes, retomando un beneficio que ya fue aplicado en administraciones anteriores con resultados positivos para el sector turístico.

Financiamiento aprobado

El crédito será incorporado al presupuesto de funcionamiento de la ATP y se financiará con recursos provenientes de saldo en caja y banco.

Además, la iniciativa cuenta con:

Opinión favorable del Consejo Económico Nacional

Aval de la Contraloría General de la República sobre su viabilidad financiera

Se autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a presentar la resolución ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su aprobación final.