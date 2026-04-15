Panamá Nacionales -  15 de abril de 2026 - 10:13

Panamá reactivará póliza de seguro para turistas en 2026: Gobierno rescatará este beneficio

Gobierno aprueba fondos para reactivar póliza de seguro para turistas que ingresen a Panamá por vía aérea.

Panamá reactivará póliza de seguro para turistas en 2026

Panamá reactivará póliza de seguro para turistas en 2026

X/@tocumenaero

El proyecto contempla el suministro de una póliza de seguro que brindará cobertura a:

  • Extranjeros
  • Panameños residentes en el exterior

que ingresen al país por vía aérea, a través de los aeropuertos internacionales de Panamá.

Panamá reactivará seguro para turistas: lo que debes saber del beneficio

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La medida busca incentivar la llegada de visitantes, retomando un beneficio que ya fue aplicado en administraciones anteriores con resultados positivos para el sector turístico.

Financiamiento aprobado

El crédito será incorporado al presupuesto de funcionamiento de la ATP y se financiará con recursos provenientes de saldo en caja y banco.

Además, la iniciativa cuenta con:

  • Opinión favorable del Consejo Económico Nacional
  • Aval de la Contraloría General de la República sobre su viabilidad financiera

Se autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a presentar la resolución ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su aprobación final.

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