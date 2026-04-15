Gabinete aprueba fondos para segunda fase de puentes zarzos

El Consejo de Gabinete aprobó la resolución N.33-26, que autoriza un crédito adicional suplementario por B/.12,062,501.00 a favor del Ministerio de Obras Públicas (MOP), destinado a la segunda fase del proyecto de construcción de puentes zarzos.
Financiamiento del proyecto por el Consejo de Gabinete
Los recursos provienen del saldo de capital disponible en la Cuenta Única del Tesoro (CUT), que asciende a B/.29,952,488.83.
De este monto:
- B/.17,889,987.00 fueron aprobados previamente para la primera fase
- B/.12,062,501.00 corresponden al remanente destinado a esta segunda etapa
Beneficio para comunidades
La segunda fase contempla la construcción de 50 zarzos en las regiones:
- Kodri
- Ñokribo
- Nedrini
Estas estructuras buscan facilitar el paso seguro de los residentes, especialmente estudiantes, en zonas donde ríos y quebradas crecen durante la temporada lluviosa.
Seguridad y acceso
El proyecto tiene como objetivo principal:
- Reducir riesgos en cruces improvisados
- Mejorar la movilidad en áreas rurales
- Garantizar acceso seguro a escuelas y comunidades
Próximos pasos
Se autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a presentar la resolución ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su aprobación final y ejecución.