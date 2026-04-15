Comarca Ngäbe Buglé Nacionales -  15 de abril de 2026 - 09:39

Gabinete aprueba fondos para segunda fase de puentes zarzos

El Consejo de Gabinete aprueba B/.12 millones para segunda fase de puentes zarzos en la comarca Ngäbe Buglé.

Gabinete aprueba fondos para segunda fase

Gabinete aprueba fondos para segunda fase

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Consejo de Gabinete aprobó la resolución N.33-26, que autoriza un crédito adicional suplementario por B/.12,062,501.00 a favor del Ministerio de Obras Públicas (MOP), destinado a la segunda fase del proyecto de construcción de puentes zarzos.

Financiamiento del proyecto por el Consejo de Gabinete

Los recursos provienen del saldo de capital disponible en la Cuenta Única del Tesoro (CUT), que asciende a B/.29,952,488.83.

De este monto:

  • B/.17,889,987.00 fueron aprobados previamente para la primera fase
  • B/.12,062,501.00 corresponden al remanente destinado a esta segunda etapa

Beneficio para comunidades

image

La segunda fase contempla la construcción de 50 zarzos en las regiones:

  • Kodri
  • Ñokribo
  • Nedrini

Estas estructuras buscan facilitar el paso seguro de los residentes, especialmente estudiantes, en zonas donde ríos y quebradas crecen durante la temporada lluviosa.

Seguridad y acceso

El proyecto tiene como objetivo principal:

  • Reducir riesgos en cruces improvisados
  • Mejorar la movilidad en áreas rurales
  • Garantizar acceso seguro a escuelas y comunidades

Próximos pasos

Se autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a presentar la resolución ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su aprobación final y ejecución.

En esta nota:
Seguir leyendo

DGI suspende términos legales y administrativos hasta el 17 de abril

Concurso General de Becas 2026: cómo obtener la Declaración Jurada Socioeconómica del IFARHU

Naturgy anuncia interrupciones eléctricas hasta el 19 de abril en Panamá

Recomendadas

Más Noticias