Gabinete aprueba fondos para segunda fase de puentes zarzos

El Consejo de Gabinete aprobó la resolución N.33-26, que autoriza un crédito adicional suplementario por B/.12,062,501.00 a favor del Ministerio de Obras Públicas (MOP), destinado a la segunda fase del proyecto de construcción de puentes zarzos.

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Financiamiento del proyecto por el Consejo de Gabinete

Los recursos provienen del saldo de capital disponible en la Cuenta Única del Tesoro (CUT), que asciende a B/.29,952,488.83.

De este monto:

B/.17,889,987.00 fueron aprobados previamente para la primera fase

fueron aprobados previamente para la primera fase B/.12,062,501.00 corresponden al remanente destinado a esta segunda etapa

Beneficio para comunidades

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La segunda fase contempla la construcción de 50 zarzos en las regiones:

Kodri

Ñokribo

Nedrini

Estas estructuras buscan facilitar el paso seguro de los residentes, especialmente estudiantes, en zonas donde ríos y quebradas crecen durante la temporada lluviosa.

Seguridad y acceso

El proyecto tiene como objetivo principal:

Reducir riesgos en cruces improvisados

Mejorar la movilidad en áreas rurales

Garantizar acceso seguro a escuelas y comunidades

Próximos pasos

Se autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a presentar la resolución ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su aprobación final y ejecución.