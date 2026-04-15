Autopista Panamá–Colón tendrá cierres temporales el 19 de abril

La Concesionaria Madden Colón, @ConcesionariaMC, informó que el próximo 19 de abril se estarán realizando cierres temporales en la autopista Panamá, Colón, debido al evento Gran Fondo Océano a Océano.



El horario de cierre será entre 5:00 a.m. y 12:00 p.m., con tramos cerrados… pic.twitter.com/mp72nReDOK