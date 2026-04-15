Autopista Panamá–Colón tendrá cierres temporales el 19 de abril

La Concesionaria Madden Colón informó que el próximo 19 de abril se estarán realizando cierres temporales en la autopista Panamá–Colón, debido al evento deportivo Gran Fondo Océano a Océano.
Horario de cierres en Autopista por evento deportivo
Los cierres se aplicarán en el siguiente horario:
- Desde las 5:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.
Tramos afectados
Las restricciones incluirán:
- Desde el kilómetro 59 en Cuatro Altos, en sentido hacia Colón
- El acceso desde el intercambiador de Sabanitas hacia Panamá
Recomendaciones a conductores
Se recomienda a los usuarios:
- Tomar rutas alternas
- Salir con anticipación
- Atender las indicaciones del personal de tránsito