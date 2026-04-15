Colón Nacionales -  15 de abril de 2026 - 09:31

Autopista Panamá–Colón tendrá cierres temporales el 19 de abril

La Autopista Panamá-Colón tendrá cierres de 5:00 a.m. a 12:00 p.m. por el Gran Fondo Océano a Océano.

Autopista Panamá–Colón tendrá cierres temporales

Autopista Panamá–Colón tendrá cierres temporales

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Concesionaria Madden Colón informó que el próximo 19 de abril se estarán realizando cierres temporales en la autopista Panamá–Colón, debido al evento deportivo Gran Fondo Océano a Océano.

Horario de cierres en Autopista por evento deportivo

Los cierres se aplicarán en el siguiente horario:

  • Desde las 5:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.

Tramos afectados

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Las restricciones incluirán:

  • Desde el kilómetro 59 en Cuatro Altos, en sentido hacia Colón
  • El acceso desde el intercambiador de Sabanitas hacia Panamá

Recomendaciones a conductores

Se recomienda a los usuarios:

  • Tomar rutas alternas
  • Salir con anticipación
  • Atender las indicaciones del personal de tránsito
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