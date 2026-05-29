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Olimpiadas regionales de robótica inician el próximo 12 de junio

Neyda Domínguez, directora ejecutiva de la Fundación Nacional para el Desarrollo de las STEAM (Fundesteam), informó que el próximo 12 de junio arrancan las olimpiadas regionales de róbotica, que contarán con 12 sedes regionales, incluyendo este año a la provincia de Coclé. Señaló que este año los estudiantes están invitados a desarrollar proyectos enfocados en promover el arte, historia y patrimonio cultural de Panamá, estableciendo una conexión con la tecnología.