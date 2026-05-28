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Orientación vocacional debe aplicarse desde la premedia, según Cospae

Carmen de Broce, presidenta de Consejo del Sector Privado Para la Asistencia Educacional (Cospae), habló sobre la necesidad de que exista un enlace entre la academia y el sector privado, para identificar las oportunidades laborales del mercado. Opinó que la orientación vocacional debe acompañar a los estudiantes durante la premedia y media, para ayudarle a detectar sus habilidades y carreras.