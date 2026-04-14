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Feria de Orientación Vocacional Tu Carrera será este fin de semana

Larabel González, directora de la Fundación Tu Carrera, invitó a participar en la segunda edición de la Feria de Orientación Vocacional Tu Carrera, que se desarrollará este viernes 17 y sábado 18 de abril, con el objetivo de reunir a todos los actores que están dentro del proceso de escoger una carrera, y que los estudiantes puedan experimentar ese proceso identificando sus habilidades.