Ordenan detención provisional para dos implicados en el homicidio del policía Albis Espinosa

En una audiencia de garantías celebrada este miércoles 15 de abril de 2026, el Ministerio Público logró avances en el caso del oficial Albis Espinosa, quien perdió la vida tras recibir impactos de bala durante un operativo en el sector de El Chorrillo, el pasado domingo.

Durante la sesión, un juez de garantías legalizó la aprehensión de dos ciudadanos presuntamente vinculados al hecho y dio por presentada la formulación de cargos por los delitos de homicidio doloso agravado y asociación ilícita.

Ante la gravedad de los hechos y el riesgo procesal, se dictó la medida cautelar de detención provisional para ambos imputados. Para sustentar su solicitud, la fiscalía presentó elementos de convicción que incluyeron el testimonio de una residente de El Chorrillo y la declaración de un testigo protegido.

A pesar de la decisión del juez, la defensa de los imputados solicitó una revisión de la medida cautelar, la cual será discutida en una audiencia de apelación programada para el próximo 24 de abril en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio.

Mientras tanto, las autoridades mantienen las investigaciones abiertas, ya que no se descarta la participación de otros sujetos involucrados en el ataque que acabó con la vida del oficial, quien deja en la orfandad a un menor de siete años.