Panamá Nacionales -  15 de abril de 2026 - 11:34

Naturgy anuncia interrupciones eléctricas hasta el 19 de abril en Panamá

Naturgy realizará interrupciones eléctricas en Panamá y provincias hasta el 19 de abril por trabajos de mantenimiento.

Naturgy anuncia interrupciones eléctricas

Naturgy anuncia interrupciones eléctricas

Cortesía
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La empresa Naturgy informó que realizará trabajos de mantenimiento en la red eléctrica hasta el domingo 19 de abril de 2026, lo que podría generar interrupciones temporales del servicio en distintos sectores del país.

La compañía señaló que estas labores son necesarias para mejorar la infraestructura y garantizar un suministro más confiable, al tiempo que ofreció disculpas por los inconvenientes.

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Naturgy - áreas afectadas en la provincia de Panamá

Jueves 16 de abril

  • Pueblo Nuevo
  • Parque Lefevre

Viernes 17 de abril

  • Ancón

Sábado 18 de abril

  • Bella Vista
  • Ancón
  • San Francisco

Domingo 19 de abril

  • Ancón

Áreas afectadas en Panamá Oeste

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Jueves 16 de abril

  • Villa Carmen
  • Nueva Gorgona
  • Burunga
  • Nuevo Emperador

Viernes 17 de abril

  • Nuevo Emperador
  • Arraiján (cabecera)

Sábado 18 de abril

  • Caimito
  • Barrio Balboa

Otras provincias con afectaciones

Naturgy también indicó que habrá interrupciones en:

  • Los Santos
  • Veraguas
  • Chiriquí
  • Coclé
  • Comarca Ngäbe Buglé
  • Herrera

Recomendación a los usuarios

La empresa recomienda a la población:

  • Tomar previsiones ante posibles cortes
  • Proteger equipos eléctricos
  • Mantenerse informados a través de canales oficiales
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