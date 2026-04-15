Naturgy anuncia interrupciones eléctricas hasta el 19 de abril en Panamá

La empresa Naturgy informó que realizará trabajos de mantenimiento en la red eléctrica hasta el domingo 19 de abril de 2026, lo que podría generar interrupciones temporales del servicio en distintos sectores del país.
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Naturgy - áreas afectadas en la provincia de Panamá
Jueves 16 de abril
- Pueblo Nuevo
- Parque Lefevre
Viernes 17 de abril
- Ancón
Sábado 18 de abril
- Bella Vista
- Ancón
- San Francisco
Domingo 19 de abril
- Ancón
Áreas afectadas en Panamá Oeste
Jueves 16 de abril
- Villa Carmen
- Nueva Gorgona
- Burunga
- Nuevo Emperador
Viernes 17 de abril
- Nuevo Emperador
- Arraiján (cabecera)
Sábado 18 de abril
- Caimito
- Barrio Balboa
Otras provincias con afectaciones
Naturgy también indicó que habrá interrupciones en:
- Los Santos
- Veraguas
- Chiriquí
- Coclé
- Comarca Ngäbe Buglé
- Herrera
Recomendación a los usuarios
La empresa recomienda a la población:
- Tomar previsiones ante posibles cortes
- Proteger equipos eléctricos
- Mantenerse informados a través de canales oficiales