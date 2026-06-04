Naturgy moderniza la red eléctrica en Santiago de Veraguas con soterrado de cables

En Santiago de Veraguas, Naturgy moderniza la red eléctrica mediante el soterrado de cables en Avenida Santa Coloma y Avenida Central, migrando la infraestructura aérea a subterránea.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El cambio reduce las interrupciones por viento y lluvia, minimiza los riesgos por líneas caídas y embellece el paisaje urbano al eliminar postes y cableado, favoreciendo la actividad comercial.

El proyecto, con una inversión de 6 millones, supera el 60% de avance e incluye trabajos de media tensión, instalación de transformadores y la construcción de un centro de maniobras.