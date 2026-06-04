Veraguas Contenido Patrocinado -  4 de junio de 2026 - 16:07

Naturgy moderniza la red eléctrica en Santiago de Veraguas con soterrado de cables

Naturgy moderniza red eléctrica mediante el soterrado en la provincia de Veraguas, en la avenida Santa Coloma.

Naturgy moderniza red eléctrica. 

Naturgy moderniza red eléctrica. 

Cortesía

En Santiago de Veraguas, Naturgy moderniza la red eléctrica mediante el soterrado de cables en Avenida Santa Coloma y Avenida Central, migrando la infraestructura aérea a subterránea.

El cambio reduce las interrupciones por viento y lluvia, minimiza los riesgos por líneas caídas y embellece el paisaje urbano al eliminar postes y cableado, favoreciendo la actividad comercial.

El proyecto, con una inversión de 6 millones, supera el 60% de avance e incluye trabajos de media tensión, instalación de transformadores y la construcción de un centro de maniobras.

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Naturgy realiza trabajos el&eacute;ctricos soterrados.

Naturgy realiza trabajos eléctricos soterrados.

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