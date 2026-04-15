Pitch, Hit & Run regresa a Panamá con apoyo de la MLB: beneficiará a más de 4 mil niños

Por Ana Canto En una alianza estratégica para el fomento del béisbol infantil, la Major League Baseball (MLB) y la Caja de Ahorros formalizaron este miércoles en Nueva York el regreso oficial del programa Pitch, Hit & Run a territorio panameño.

La firma contó con la presencia de la primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, y el gerente general de la entidad bancaria, Andrés Farrugia.

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Impacto y alcance del programa: Inicio: Las actividades arrancarán a nivel nacional a partir del mes de julio de 2026.

Población: Se espera impactar a más de 4,000 niños y niñas en todas las provincias del país.

Respaldo estelar: El proyecto cuenta con la inspiración de figuras como el histórico Mariano Rivera (Salón de la Fama) y el grandes ligas José “Chema” Caballero. La primera dama resaltó que el propósito de esta iniciativa es crear espacios donde los niños descubran su talento y crean en sus capacidades, mientras que la Caja de Ahorros enfatizó que el programa busca inculcar valores como la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo desde las bases. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2044454924012929121&partner=&hide_thread=false Un acuerdo que marca el regreso oficial del programa Pitch, Hit & Run a Panamá, fue firmado este miércoles en Nueva York por la Major League Baseball, el gerente de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, con la participación de de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino.



La… pic.twitter.com/qOcTKvMCDG — Telemetro Reporta (@TReporta) April 15, 2026