Pitch, Hit & Run regresa a Panamá con apoyo de la MLB: beneficiará a más de 4 mil niños

En una alianza estratégica para el fomento del béisbol infantil, la Major League Baseball (MLB) y la Caja de Ahorros formalizaron este miércoles en Nueva York el regreso oficial del programa Pitch, Hit & Run a territorio panameño.
Impacto y alcance del programa:
- Inicio: Las actividades arrancarán a nivel nacional a partir del mes de julio de 2026.
- Población: Se espera impactar a más de 4,000 niños y niñas en todas las provincias del país.
- Respaldo estelar: El proyecto cuenta con la inspiración de figuras como el histórico Mariano Rivera (Salón de la Fama) y el grandes ligas José “Chema” Caballero.
La primera dama resaltó que el propósito de esta iniciativa es crear espacios donde los niños descubran su talento y crean en sus capacidades, mientras que la Caja de Ahorros enfatizó que el programa busca inculcar valores como la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo desde las bases.