Panamá Nacionales -  15 de abril de 2026 - 12:06

Pitch, Hit & Run regresa a Panamá con apoyo de la MLB: beneficiará a más de 4 mil niños

El programa Pitch, Hit & Run de la MLB busca crear espacios donde los niños descubran su talento y crean en sus capacidades.

Pitch, Hit & Run regresa a Panamá con apoyo de la MLB: beneficiará a más de 4 mil niños
Ana Canto
Por Ana Canto

En una alianza estratégica para el fomento del béisbol infantil, la Major League Baseball (MLB) y la Caja de Ahorros formalizaron este miércoles en Nueva York el regreso oficial del programa Pitch, Hit & Run a territorio panameño.

La firma contó con la presencia de la primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, y el gerente general de la entidad bancaria, Andrés Farrugia.

Impacto y alcance del programa:

  • Inicio: Las actividades arrancarán a nivel nacional a partir del mes de julio de 2026.
  • Población: Se espera impactar a más de 4,000 niños y niñas en todas las provincias del país.
  • Respaldo estelar: El proyecto cuenta con la inspiración de figuras como el histórico Mariano Rivera (Salón de la Fama) y el grandes ligas José “Chema” Caballero.

La primera dama resaltó que el propósito de esta iniciativa es crear espacios donde los niños descubran su talento y crean en sus capacidades, mientras que la Caja de Ahorros enfatizó que el programa busca inculcar valores como la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo desde las bases.

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