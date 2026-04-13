Cofiño llega a Panamá para impulsar el crecimiento de BYD con respaldo regional y una visión de futuro

Hoy comienza una nueva etapa para BYD en Panamá. Cofiño, un grupo automotriz con más de 80 años de trayectoria en la región, asume con entusiasmo el compromiso de acompañar y fortalecer la operación de la marca en el país.

Esta integración combina la innovación tecnológica de BYD con la experiencia y el respaldo de Cofiño, con el objetivo de seguir construyendo una experiencia cercana, confiable y de alto nivel para los clientes en Panamá. Con presencia consolidada en Centroamérica y la representación de marcas líderes a nivel mundial, Cofiño pone a disposición del mercado panameño su capacidad operativa, conocimiento del sector y enfoque en excelencia en el servicio.

Continuidad, respaldo y confianza

Entendemos que la confianza se construye todos los días. Por eso, garantizamos la continuidad de los servicios actuales de postventa, mantenimiento y soporte técnico, asegurando una transición ordenada y sin interrupciones para todos los clientes de BYD en Panamá.

Durante esta etapa, trabajaremos de la mano con nuestros aliados estratégicos para fortalecer la operación y seguir elevando la experiencia de servicio, manteniendo siempre el compromiso de brindar atención de calidad y acompañamiento constante.

Una visión de crecimiento para Panamá

La llegada de Cofiño representa también una oportunidad para seguir impulsando el desarrollo de la movilidad eléctrica en el país. Con una visión de largo plazo, la compañía continuará fortaleciendo la oferta de BYD en Panamá, incorporando nuevos modelos, ampliando su presencia comercial y acercando tecnología de vanguardia a más personas.

Como parte de esta visión, se proyecta la apertura de nuevas salas de venta en ubicaciones estratégicas, así como el fortalecimiento continuo de la experiencia del cliente en cada punto de contacto.

Un compromiso con las personas y el futuro

“Nuestra trayectoria en la región nos ha enseñado que el crecimiento se construye junto a las personas. Hoy iniciamos este camino en Panamá con mucho respeto por el mercado, con entusiasmo por lo que viene y con el compromiso de aportar nuestra experiencia para seguir desarrollando la movilidad del país”.

Con una red regional sólida, una operación enfocada en el cliente y una visión clara hacia el futuro, Cofiño reafirma su compromiso con Panamá, acompañando la evolución hacia una movilidad más sostenible, accesible y confiable.

Sobre Cofiño

Fundado en 1941en Guatemala, Cofiño es un grupo automotriz referente en Centroamérica, con más de 80 años de experiencia en la representación de marcas líderes a nivel mundial. Con presencia en distintos mercados de la región y más de 3,000 colaboradores, la compañía se ha consolidado por su enfoque en la excelencia en el servicio, la innovación y el desarrollo sostenible.

La llegada a Panamá junto a BYD marca un paso importante en su estrategia de expansión regional, reafirmando su compromiso de seguir generando valor, empleo y crecimiento en los mercados donde opera.