IMHPA aclara: Panamá aún no está bajo El Niño

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que actualmente el país se mantiene en condiciones climáticas neutras, descartando por ahora la presencia del fenómeno de El Niño.
No hay El Niño por el momento
La directora del IMHPA, Luz Graciela Calzadilla, explicó que la información que circula en redes sociales sobre la presencia de este fenómeno no es correcta.
Detalló que uno de los principales indicadores —las temperaturas del Pacífico Ecuatorial monitoreadas por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica— aún no alcanza los niveles necesarios para declarar oficialmente un evento de El Niño.
Pronóstico del IMHPA: posible desarrollo a mitad de año
No obstante, la experta indicó que existe una probabilidad del 60% de que el fenómeno se desarrolle durante los meses de:
- Junio
- Julio
- Agosto
Esto implicaría temperaturas por encima del promedio en el Pacífico Ecuatorial.
El IMHPA reiteró la importancia de mantenerse informados a través de canales oficiales, evitando difundir información no verificada que pueda generar confusión en la población.