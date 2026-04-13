Panamá Nacionales -  13 de abril de 2026 - 13:31

IMHPA aclara: Panamá aún no está bajo El Niño

Panamá está en condiciones neutras y aún no hay fenómeno de El Niño. IMHPA prevé 60% de probabilidad a mitad de año.

Pronóstico del IMHPA: posible desarrollo a mitad de año

Pronóstico del IMHPA: posible desarrollo a mitad de año

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que actualmente el país se mantiene en condiciones climáticas neutras, descartando por ahora la presencia del fenómeno de El Niño.

No hay El Niño por el momento

La directora del IMHPA, Luz Graciela Calzadilla, explicó que la información que circula en redes sociales sobre la presencia de este fenómeno no es correcta.

Detalló que uno de los principales indicadores —las temperaturas del Pacífico Ecuatorial monitoreadas por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica— aún no alcanza los niveles necesarios para declarar oficialmente un evento de El Niño.

Pronóstico del IMHPA: posible desarrollo a mitad de año

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2043744372307702148?s=20&partner=&hide_thread=false

No obstante, la experta indicó que existe una probabilidad del 60% de que el fenómeno se desarrolle durante los meses de:

  • Junio
  • Julio
  • Agosto

Esto implicaría temperaturas por encima del promedio en el Pacífico Ecuatorial.

El IMHPA reiteró la importancia de mantenerse informados a través de canales oficiales, evitando difundir información no verificada que pueda generar confusión en la población.

En esta nota:
Seguir leyendo

IFARHU inicia recepción de documentos para estudiantes universitarios becados

CSS aborda atrasos en pagos a médicos internos y residentes

CEPANIM 2026: más de 400 mil jubilados recibirán el pago en junio

Recomendadas

Más Noticias