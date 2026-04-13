IMHPA aclara: Panamá aún no está bajo El Niño

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que actualmente el país se mantiene en condiciones climáticas neutras, descartando por ahora la presencia del fenómeno de El Niño.

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No hay El Niño por el momento

La directora del IMHPA, Luz Graciela Calzadilla, explicó que la información que circula en redes sociales sobre la presencia de este fenómeno no es correcta.

Detalló que uno de los principales indicadores —las temperaturas del Pacífico Ecuatorial monitoreadas por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica— aún no alcanza los niveles necesarios para declarar oficialmente un evento de El Niño.

Pronóstico del IMHPA: posible desarrollo a mitad de año

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2043744372307702148?s=20&partner=&hide_thread=false “El pronóstico de la NOA es que con un 60% de probabilidades para los meses de junio, julio y agosto, en ese segundo trimestre tendríamos entonces la presencia del evento El Niño, es decir, con temperaturas por arriba del promedio de lo que hay en el Pacífico Ecuatorial”, Luz… pic.twitter.com/o5IVQVwBkf — Telemetro Reporta (@TReporta) April 13, 2026

No obstante, la experta indicó que existe una probabilidad del 60% de que el fenómeno se desarrolle durante los meses de:

Junio

Julio

Agosto

Esto implicaría temperaturas por encima del promedio en el Pacífico Ecuatorial.

El IMHPA reiteró la importancia de mantenerse informados a través de canales oficiales, evitando difundir información no verificada que pueda generar confusión en la población.