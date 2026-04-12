Panamá Nacionales -  12 de abril de 2026 - 17:58

SINAPROC alerta por lluvias y tormentas en Panamá

SINAPROC mantiene vigilancia por lluvias y tormentas en Panamá hasta el 13 de abril. Conoce las áreas afectadas y recomendaciones.

SINAPROC alerta por lluvias y tormentas en Panamá

SINAPROC alerta por lluvias y tormentas en Panamá

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que se mantiene en vigilancia ante condiciones atmosféricas inestables que estarán generando lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del país hasta este lunes 13 de abril.

Provincias y comarcas bajo vigilancia

Las áreas con mayor incidencia son:

  • Bocas del Toro
  • Comarca Ngäbe Buglé
  • Chiriquí
  • Veraguas
  • Guna Yala
  • Darién
  • Comarca Emberá
  • Coclé
  • Panamá
  • Panamá Oeste

Riesgos asociados según SINAPROC

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2043424918822384029?s=20&partner=&hide_thread=false

El SINAPROC advirtió que estas condiciones podrían provocar:

  • Crecidas de ríos y quebradas
  • Inundaciones puntuales
  • Deslizamientos de tierra
  • Fuertes ráfagas de viento

La entidad mantiene monitoreo constante en zonas vulnerables.

Recomendaciones a la población

Las autoridades reiteran:

  • Evitar cruzar ríos o quebradas crecidas
  • Mantenerse atentos a avisos oficiales
  • Tomar medidas preventivas en zonas de riesgo
En esta nota:
Seguir leyendo

SINAPROC destaca éxito del Simulacro Nacional en escuelas

Sinaproc emite aviso por lluvias y tormentas eléctricas en Panamá hasta el 11 de abril

Puente de las Américas: "Nos preparamos para el peor escenario", asegura SINAPROC tras inspección

Recomendadas

Más Noticias