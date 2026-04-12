SINAPROC alerta por lluvias y tormentas en Panamá

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que se mantiene en vigilancia ante condiciones atmosféricas inestables que estarán generando lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del país hasta este lunes 13 de abril.
- Bocas del Toro
- Comarca Ngäbe Buglé
- Chiriquí
- Veraguas
- Guna Yala
- Darién
- Comarca Emberá
- Coclé
- Panamá
- Panamá Oeste
Riesgos asociados según SINAPROC
El SINAPROC advirtió que estas condiciones podrían provocar:
- Crecidas de ríos y quebradas
- Inundaciones puntuales
- Deslizamientos de tierra
- Fuertes ráfagas de viento
La entidad mantiene monitoreo constante en zonas vulnerables.
Recomendaciones a la población
Las autoridades reiteran:
- Evitar cruzar ríos o quebradas crecidas
- Mantenerse atentos a avisos oficiales
- Tomar medidas preventivas en zonas de riesgo