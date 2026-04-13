Panamá Nacionales -  13 de abril de 2026 - 07:20

Muere agente de la Policía Nacional tras ser herido en operativo en El Chorrillo

Un agente de la Policía Nacional murió tras ser herido en un operativo en El Chorrillo. Autoridades intensifican la búsqueda.

Policia Nacional.

Policia Nacional.

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional confirmó la muerte de uno de sus miembros, luego de resultar herido con arma de fuego durante un operativo en el sector de El Chorrillo.

Fallece agente de la Policía Nacional tras recibir atención médica

La víctima fue identificada como Alvis Espinosa, quien se desempeñaba en el servicio regular de la institución.

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De acuerdo con el informe oficial, el agente fue trasladado a un centro médico para recibir atención especializada; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, se confirmó su fallecimiento.

Refuerzan operativos para dar con los responsables

La Policía Nacional informó que ha intensificado los operativos en la zona para ubicar a los responsables de este hecho. Asimismo, la institución reiteró que este crimen no quedará impune.

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