Muere agente de la Policía Nacional tras ser herido en operativo en El Chorrillo

La Policía Nacional confirmó la muerte de uno de sus miembros, luego de resultar herido con arma de fuego durante un operativo en el sector de El Chorrillo.

Fallece agente de la Policía Nacional tras recibir atención médica

La víctima fue identificada como Alvis Espinosa, quien se desempeñaba en el servicio regular de la institución.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2043535179906482571?s=20&partner=&hide_thread=false La @policiadepanama confirmó la muerte de uno de sus miembros tras ser herido con arma de fuego durante un operativo en El Chorrillo.



"La unidad policial, que se desempeñaba en el servicio regular, fue trasladada a un centro médico para recibir atención especializada, sin… pic.twitter.com/ClJ3OruPZC — Telemetro Reporta (@TReporta) April 13, 2026

De acuerdo con el informe oficial, el agente fue trasladado a un centro médico para recibir atención especializada; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, se confirmó su fallecimiento.

Refuerzan operativos para dar con los responsables

La Policía Nacional informó que ha intensificado los operativos en la zona para ubicar a los responsables de este hecho. Asimismo, la institución reiteró que este crimen no quedará impune.