Panamá Nacionales - 13 de abril de 2026

Nuevo intercambiador de Villa Zaita inicia operaciones: rutas y horarios de MiBus

Inicia operación de MiBus en Villa Zaita. Conoce rutas por puertas, horarios y cómo funciona el nuevo intercambiador.

TReporta
Por Noemí Ruíz

El sistema de transporte público en la ciudad da un paso importante con la entrada en operación del nuevo intercambiador del Metro de Panamá en Villa Zaita, a partir de este 13 de abril.

Esta nueva infraestructura permitirá una conexión más rápida y directa entre el metro y los buses del sistema MiBus.

Horario de operación

Contenido relacionado: Intercambiador de Villa Zaita movilizará 43 mil usuarios diarios, confirma el Metro de Panamá

El intercambiador funcionará en un amplio horario:

  • Desde las 4:00 a.m.
  • Hasta las 12:00 a.m.

Rutas por puertas en Villa Zaita

Las autoridades detallaron la distribución de rutas dentro del intercambiador:

  • Puerta 7: Chilibre
  • Puerta 8: Entrada de Alcalde Díaz y Ciudad Bolívar
  • Puerta 9: Vía Panamá Norte – Metro Cerro Viento / Transístmica – Calidonia – Albrook
  • Puerta 11: El Valle – Entrada de Mano de Piedra – Torrijos Carter
  • Puerta 12:
    • Corredor Norte – Ciudad de la Salud – Merca Panamá
    • Corredor Norte – Albrook
    • El Valle – Corredor Norte – Albrook

Nota: Se recomienda a los usuarios verificar su ruta exacta y la puerta asignada (del 7 al 12), ya que algunas pueden mantenerse en paradas externas.

Embed - Transporte Masivo de Panama - MiBus | Transporte Público on Instagram: " ¡Panamá Norte se conecta mejor! A partir de este 13 de abril, arranca la operación de MiBus en el nuevo Intercambiador Metro Villa Zaita. ¡Tu conexión entre el metro y el bus ahora será mucho más rápida y directa! Dato importante: Guarda esta publicación y revisa la imagen para conocer en qué puerta (del 7 al 12) sale tu ruta o cuáles continúan operando en la parada externa. #MiBus #VillaZaita #PanamáNorte #MovilidadPanamá"
View this post on Instagram

Primer día de operaciones

El director de operaciones de la Línea 1 del Metro, Luis Carlos Díaz, indicó que durante la jornada inicial el sistema ha funcionado con normalidad.

Además, hizo un llamado a los usuarios a:

  • Respetar las señales de seguridad
  • Evitar arrojar basura
  • Cuidar las instalaciones

Mejor conexión para Panamá Norte

Con esta puesta en marcha, miles de usuarios en Panamá Norte podrán reducir tiempos de traslado y mejorar su movilidad diaria.

En esta nota:
Seguir leyendo

Intercambiador de Villa Zaita movilizará 43 mil usuarios diarios, confirma el Metro de Panamá

Intercambiador de Villa Zaita: estas son las rutas de MiBus disponibles

Metro de Panamá y MiBus habilitarán el Intercambiador de Villa Zaita la próxima semana

Recomendadas

Más Noticias