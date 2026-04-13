Nuevo intercambiador de Villa Zaita inicia operaciones: rutas y horarios de MiBus

El sistema de transporte público en la ciudad da un paso importante con la entrada en operación del nuevo intercambiador del Metro de Panamá en Villa Zaita, a partir de este 13 de abril.
Horario de operación
El intercambiador funcionará en un amplio horario:
- Desde las 4:00 a.m.
- Hasta las 12:00 a.m.
Rutas por puertas en Villa Zaita
Las autoridades detallaron la distribución de rutas dentro del intercambiador:
- Puerta 7: Chilibre
- Puerta 8: Entrada de Alcalde Díaz y Ciudad Bolívar
- Puerta 9: Vía Panamá Norte – Metro Cerro Viento / Transístmica – Calidonia – Albrook
- Puerta 11: El Valle – Entrada de Mano de Piedra – Torrijos Carter
- Puerta 12:
- Corredor Norte – Ciudad de la Salud – Merca Panamá
- Corredor Norte – Albrook
- El Valle – Corredor Norte – Albrook
Nota: Se recomienda a los usuarios verificar su ruta exacta y la puerta asignada (del 7 al 12), ya que algunas pueden mantenerse en paradas externas.
Primer día de operaciones
El director de operaciones de la Línea 1 del Metro, Luis Carlos Díaz, indicó que durante la jornada inicial el sistema ha funcionado con normalidad.
Además, hizo un llamado a los usuarios a:
- Respetar las señales de seguridad
- Evitar arrojar basura
- Cuidar las instalaciones
Mejor conexión para Panamá Norte
Con esta puesta en marcha, miles de usuarios en Panamá Norte podrán reducir tiempos de traslado y mejorar su movilidad diaria.