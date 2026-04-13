Panamá Nacionales -  13 de abril de 2026 - 08:34

Intercambiador de Villa Zaita movilizará 43 mil usuarios diarios, confirma el Metro de Panamá

El intercambiador de Villa Zaita movilizará 43 mil usuarios diarios. Metro de Panamá confirma operación normal y avance del proyecto.

Intercambiador de Villa Zaita movilizará 43 mil usuarios

Intercambiador de Villa Zaita movilizará 43 mil usuarios

TReporta

Operación inicia sin contratiempos

El director de operaciones de la Línea 1, Luis Carlos Díaz, indicó que durante la primera jornada el sistema ha funcionado de manera estable.

“Ya con esto la puesta en operación de la segunda fase… este mes de abril culminará la tercera fase, que es la ampliación de la vía Transístmica, y de esta forma el proyecto culminará”, explicó. “Ya con esto la puesta en operación de la segunda fase… este mes de abril culminará la tercera fase, que es la ampliación de la vía Transístmica, y de esta forma el proyecto culminará”, explicó.

Más de 40 mil usuarios beneficiados

De acuerdo con el Metro, esta estación moviliza diariamente a aproximadamente 43 mil usuarios, lo que convierte al intercambiador en un punto clave para la movilidad en Panamá Norte.

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Capacidad y rutas del intercambiador

El nuevo complejo cuenta con:

  • 12 bahías de buses
  • 7 rutas de prestatarias
  • 9 rutas del sistema MiBus

Este sistema permite una integración directa entre metro y buses, reduciendo tiempos de traslado para miles de pasajeros.

Proyecto en su fase final

Las autoridades adelantaron que con la culminación de la tercera fase —relacionada con la ampliación de la vía Transístmica— se completará el proyecto integral del intercambiador.

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