Intercambiador de Villa Zaita movilizará 43 mil usuarios diarios, confirma el Metro de Panamá

El nuevo intercambiador modal de Villa Zaita arrancó operaciones con normalidad, según confirmó el Metro de Panamá, como parte de la mejora en la conectividad del transporte público en la ciudad.
Operación inicia sin contratiempos
El director de operaciones de la Línea 1, Luis Carlos Díaz, indicó que durante la primera jornada el sistema ha funcionado de manera estable.
Más de 40 mil usuarios beneficiados
De acuerdo con el Metro, esta estación moviliza diariamente a aproximadamente 43 mil usuarios, lo que convierte al intercambiador en un punto clave para la movilidad en Panamá Norte.
Capacidad y rutas del intercambiador
El nuevo complejo cuenta con:
- 12 bahías de buses
- 7 rutas de prestatarias
- 9 rutas del sistema MiBus
Este sistema permite una integración directa entre metro y buses, reduciendo tiempos de traslado para miles de pasajeros.
Proyecto en su fase final
Las autoridades adelantaron que con la culminación de la tercera fase —relacionada con la ampliación de la vía Transístmica— se completará el proyecto integral del intercambiador.