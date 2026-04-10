Panamá Nacionales -  10 de abril de 2026 - 18:08

Metro de Panamá y MiBus habilitarán el Intercambiador de Villa Zaita la próxima semana

Según informó el Metro de Panamá, las rutas de MiBus involucradas mantendrán su parada establecida en la estación Villa Zaita

Metro de Panamá abrirá el intercambiador de Villa Zaita.

Por Ana Canto

El Metro de Panamá anunció que el próximo lunes 13 de abril entrará en funcionamiento el nuevo Intercambiador de Villa Zaita, ubicado en la terminal de la Línea 1. En estas instalaciones operarán las rutas de Panamá Norte, Transístmica y Ricardo J. Alfaro.

Según informó la entidad, las rutas de MiBus involucradas mantendrán su parada establecida en la estación Villa Zaita para facilitar la conectividad de los pasajeros.

Los horarios de las rutas pueden variar conforme al plan de contingencia vigente. Para consultar el detalle de los recorridos, se invita a los usuarios a visitar el sitio web oficial de https://www.mibus.com.pa/, sección Red de Rutas.

Rutas del Intercambiador de Villa Zaita

Puerta 7

  • N037 Chilibre Interno

Puerta 8

  • N047 Entrada Alcalde Díaz
  • N067 Ciudad Bolívar

Puerta 9 (solo opera los domingos)

  • A096 Vía Panamá Norte
  • K160 Transístmica - Calidonia - Albrook

Puerta 11

  • N147 El Valle - Entrada Mano de Piedra - Torrijos Carter
  • N165 El Valle - Metro Los Andes

Puerta 12 (no opera los domingos)

  • K160 Corredor Norte - Ciudad de la Salud - Merca Panamá
  • A096 Corredor Norte - Albrook
  • A096 El Valle - Corredor Norte - Albrook
Embed - Transporte Masivo de Panama - MiBus | Transporte Público on Instagram: " ¡Panamá Norte se conecta mejor! A partir de este 13 de abril, arranca la operación de MiBus en el nuevo Intercambiador Metro Villa Zaita. ¡Tu conexión entre el metro y el bus ahora será mucho más rápida y directa! Dato importante: Guarda esta publicación y revisa la imagen para conocer en qué puerta (del 7 al 12) sale tu ruta o cuáles continúan operando en la parada externa. #MiBus #VillaZaita #PanamáNorte #MovilidadPanamá"
En esta nota:
Seguir leyendo

Llega el pago de viajes sin contacto al Metro de Panamá con nuevos validadores

Metro de Panamá: desalojan tren en Línea 2 por incidencia técnica

Metro de Panamá suma 40 mil pasajeros diarios tras cambios en MiBus por alza del combustible

Recomendadas

Más Noticias