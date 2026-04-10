Metro de Panamá y MiBus habilitarán el Intercambiador de Villa Zaita la próxima semana

El Metro de Panamá anunció que el próximo lunes 13 de abril entrará en funcionamiento el nuevo Intercambiador de Villa Zaita, ubicado en la terminal de la Línea 1. En estas instalaciones operarán las rutas de Panamá Norte, Transístmica y Ricardo J. Alfaro.
Los horarios de las rutas pueden variar conforme al plan de contingencia vigente. Para consultar el detalle de los recorridos, se invita a los usuarios a visitar el sitio web oficial de https://www.mibus.com.pa/, sección Red de Rutas.
Rutas del Intercambiador de Villa Zaita
Puerta 7
- N037 Chilibre Interno
Puerta 8
- N047 Entrada Alcalde Díaz
- N067 Ciudad Bolívar
Puerta 9 (solo opera los domingos)
- A096 Vía Panamá Norte
- K160 Transístmica - Calidonia - Albrook
Puerta 11
- N147 El Valle - Entrada Mano de Piedra - Torrijos Carter
- N165 El Valle - Metro Los Andes
Puerta 12 (no opera los domingos)
- K160 Corredor Norte - Ciudad de la Salud - Merca Panamá
- A096 Corredor Norte - Albrook
- A096 El Valle - Corredor Norte - Albrook