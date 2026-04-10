Panamá Nacionales -  10 de abril de 2026 - 14:19

Estación de Albrook abrirá más tarde este domingo por trabajos del Metro de Panamá

La estación de Albrook abrirá más tarde este domingo por trabajos del Metro de Panamá. Conoce horarios, cierres y qué rutas seguir.

Metro de Panamá: estación de Albrook abrirá tarde este domingo

Metro de Panamá: estación de Albrook abrirá tarde este domingo

@elmetrodepanama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Metro de Panamá informó que la estación de Albrook abrirá a partir de las 10:00 a.m. este domingo 12 de abril, debido a trabajos de infraestructura. La entidad explicó que la medida responde a la tercera fase de instalación de la nueva estructura del techo, como parte del proyecto de integración con la Línea 3.

Pasarela peatonal estará en estación de Albrook estará cerrada

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Durante la ejecución de los trabajos, la pasarela peatonal que conecta la estación Albrook con la Gran Terminal de Transporte de Albrook permanecerá cerrada. Se recomienda a los usuarios tomar previsiones para sus traslados.

El Metro detalló que el servicio en la Línea 1, desde la estación 5 de Mayo hasta Villa Zaita, se brindará en su horario regular a partir de las 7:00 a.m.

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