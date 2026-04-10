Estación de Albrook abrirá más tarde este domingo por trabajos del Metro de Panamá

El Metro de Panamá informó que la estación de Albrook abrirá a partir de las 10:00 a.m. este domingo 12 de abril, debido a trabajos de infraestructura. La entidad explicó que la medida responde a la tercera fase de instalación de la nueva estructura del techo, como parte del proyecto de integración con la Línea 3.

Pasarela peatonal estará en estación de Albrook estará cerrada

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Durante la ejecución de los trabajos, la pasarela peatonal que conecta la estación Albrook con la Gran Terminal de Transporte de Albrook permanecerá cerrada. Se recomienda a los usuarios tomar previsiones para sus traslados.

El Metro detalló que el servicio en la Línea 1, desde la estación 5 de Mayo hasta Villa Zaita, se brindará en su horario regular a partir de las 7:00 a.m.