INADEH abre convocatoria para capacitación portuaria: requisitos, fecha y cómo aplicar

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), en alianza con la terminal PSA Panamá, ha abierto la convocatoria para su programa integral de Capacitación Portuaria.
La jornada de reclutamiento se llevará a cabo el jueves 16 de abril de 2026, en la sede del INADEH ubicada en Panamá Pacífico, en un horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. El programa tendrá una duración de dos semanas y se impartirá de lunes a viernes.
Requisitos de la Capacitación Portuaria del INADEH
- Tener entre 18 y 19 años cumplidos a mayo 2026
- Contar con un promedio mínimo de 3.5
- Presentar récord policivo vigente
Los aspirantes deben ser egresados de uno de los siguientes planteles:
- Centro Educativo Reina Torres de Araúz
- Centro Educativo Estela Sierra
- Colegio Cristóbal Adán de Urriola
- Instituto Profesional y Técnico Fernando de Lesseps
Embed - INADEH en Instagram: " ¡Convocatoria para el programa Integral de Capacitación Portuaria! En alianza con @psapanama Jornada de reclutamiento: Jueves 16 de abril Lugar: INADEH Panamá Pacífico Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Duración del programa: 4 semanas (lunes a viernes) Requisitos: • Tener entre 18 y 19 años • Promedio mínimo de 3.5 • Récord policivo vigente Dirigido exclusivamente a graduados y grafuadas de: • Centro Educativo Reina Torres de Araúz • Centro Educativo Stella Sierra • Colegio Cristóbal Adán de Urriola • Instituto Profesional y Técnico Fernando de Lesseps #ConPasoFirme #TransformamosVidas"
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