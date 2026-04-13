Panamá Nacionales -  13 de abril de 2026 - 10:06

INADEH abre convocatoria para capacitación portuaria: requisitos, fecha y cómo aplicar

La jornada de reclutamiento del INADEH se llevará a cabo en la sede del INADEH ubicada en Panamá Pacífico.

El INADEH abre convocatoria para capacitación portuaria.

El INADEH abre convocatoria para capacitación portuaria.

INADEH
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), en alianza con la terminal PSA Panamá, ha abierto la convocatoria para su programa integral de Capacitación Portuaria.

La jornada de reclutamiento se llevará a cabo el jueves 16 de abril de 2026, en la sede del INADEH ubicada en Panamá Pacífico, en un horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. El programa tendrá una duración de dos semanas y se impartirá de lunes a viernes.

Requisitos de la Capacitación Portuaria del INADEH

  • Tener entre 18 y 19 años cumplidos a mayo 2026
  • Contar con un promedio mínimo de 3.5
  • Presentar récord policivo vigente

Los aspirantes deben ser egresados de uno de los siguientes planteles:

  • Centro Educativo Reina Torres de Araúz
  • Centro Educativo Estela Sierra
  • Colegio Cristóbal Adán de Urriola
  • Instituto Profesional y Técnico Fernando de Lesseps
Embed - INADEH en Instagram: " ¡Convocatoria para el programa Integral de Capacitación Portuaria! En alianza con @psapanama Jornada de reclutamiento: Jueves 16 de abril Lugar: INADEH Panamá Pacífico Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Duración del programa: 4 semanas (lunes a viernes) Requisitos: • Tener entre 18 y 19 años • Promedio mínimo de 3.5 • Récord policivo vigente Dirigido exclusivamente a graduados y grafuadas de: • Centro Educativo Reina Torres de Araúz • Centro Educativo Stella Sierra • Colegio Cristóbal Adán de Urriola • Instituto Profesional y Técnico Fernando de Lesseps #ConPasoFirme #TransformamosVidas"
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