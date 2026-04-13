INADEH abre convocatoria para capacitación portuaria: requisitos, fecha y cómo aplicar

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano ( INADEH ), en alianza con la terminal PSA Panamá, ha abierto la convocatoria para su programa integral de Capacitación Portuaria.

La jornada de reclutamiento se llevará a cabo el jueves 16 de abril de 2026, en la sede del INADEH ubicada en Panamá Pacífico, en un horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. El programa tendrá una duración de dos semanas y se impartirá de lunes a viernes.