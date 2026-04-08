INADEH y ATP acuerdan homologación directa para guías turísticos. INADEH

Por Ana Canto El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) y la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) firmaron un Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica que simplificará radicalmente el proceso de certificación para los guías turísticos del país.

El punto central del acuerdo es la homologación directa: el título de Técnico Profesional en Guía General de Turismo que otorga el INADEH será reconocido automáticamente por la ATP para la emisión de la idoneidad profesional. Esta medida elimina trámites redundantes y reduce significativamente los tiempos de espera para los egresados.

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Beneficios clave del acuerdo: Agilidad laboral: Acceso más rápido al mercado de trabajo formal.

Acceso más rápido al mercado de trabajo formal. Eficiencia institucional: Se evita la duplicidad de procesos y evaluaciones entre ambas entidades.

Se evita la duplicidad de procesos y evaluaciones entre ambas entidades. Estándares de calidad: Garantiza que los guías tengan competencias alineadas con la normativa turística vigente.

Garantiza que los guías tengan competencias alineadas con la normativa turística vigente. Consolidación: Refuerza una alianza estratégica que ambas instituciones mantienen desde 2021. Con esta articulación, el Gobierno busca potenciar uno de los motores principales de la economía nacional, asegurando que el capital humano cuente con el respaldo institucional necesario para ejercer su labor con excelencia.