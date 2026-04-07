Panamá Nacionales -  7 de abril de 2026 - 14:28

INADEH abre convocatoria para curso de cuidado de adultos mayores: entrevistas este 10 de abril

INADEH anuncia convocatoria para curso de cuidado de adultos mayores. Entrevistas serán el 10 de abril en El Chorrillo.

INADEH abre convocatoria para curso

INADEH abre convocatoria para curso

Matheus Ferrero / Unsplash
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció la apertura de una convocatoria para el programa de Técnico Profesional en Cuidado a Personas Mayores, dirigido a quienes buscan capacitarse en esta área con alta demanda laboral.

INADEH abre curso para cuidar adultos mayores: Fecha clave de entrevistas

La entidad informó que el proceso de selección incluirá:

  • Entrevistas
  • Prueba psicológica

Lugar: Centro Bonifacio Pereira

Fecha: viernes 10 de abril

Horario: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

¿En qué consiste el programa?

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El curso está enfocado en formar personal capacitado para:

  • Cuidar a personas mayores
  • Brindar acompañamiento
  • Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores

Cómo obtener más información

Los interesados pueden comunicarse a los teléfonos:

  • 538-2550
  • 538-2554
  • 538-2560

El cuidado de adultos mayores se ha convertido en un área con creciente demanda, lo que convierte este tipo de programas en una opción clave para quienes buscan insertarse en el mercado laboral.

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