INADEH abre convocatoria para curso de cuidado de adultos mayores: entrevistas este 10 de abril

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció la apertura de una convocatoria para el programa de Técnico Profesional en Cuidado a Personas Mayores, dirigido a quienes buscan capacitarse en esta área con alta demanda laboral.
INADEH abre curso para cuidar adultos mayores: Fecha clave de entrevistas
La entidad informó que el proceso de selección incluirá:
- Entrevistas
- Prueba psicológica
Lugar: Centro Bonifacio Pereira
Fecha: viernes 10 de abril
Horario: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
¿En qué consiste el programa?
El curso está enfocado en formar personal capacitado para:
- Cuidar a personas mayores
- Brindar acompañamiento
- Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores
Cómo obtener más información
Los interesados pueden comunicarse a los teléfonos:
- 538-2550
- 538-2554
- 538-2560
El cuidado de adultos mayores se ha convertido en un área con creciente demanda, lo que convierte este tipo de programas en una opción clave para quienes buscan insertarse en el mercado laboral.