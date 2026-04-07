INADEH abre convocatoria para curso de cuidado de adultos mayores: entrevistas este 10 de abril

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció la apertura de una convocatoria para el programa de Técnico Profesional en Cuidado a Personas Mayores, dirigido a quienes buscan capacitarse en esta área con alta demanda laboral.

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INADEH abre curso para cuidar adultos mayores: Fecha clave de entrevistas

La entidad informó que el proceso de selección incluirá:

Entrevistas

Prueba psicológica

Lugar: Centro Bonifacio Pereira

Fecha: viernes 10 de abril

Horario: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

¿En qué consiste el programa?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2041592781836067252?s=20&partner=&hide_thread=false El @InadehOficial anuncia una convocatoria para el programa de Técnico Profesional en Cuidado a Personas Mayores.



Indica que las entrevistas y la prueba psicológica se llevarán a cabo este viernes 10 de abril en el Centro Bonifacio Pereira, en El Chorrillo, en horario de 9:00… pic.twitter.com/Rq0eb0C2Hc — Telemetro Reporta (@TReporta) April 7, 2026

El curso está enfocado en formar personal capacitado para:

Cuidar a personas mayores

Brindar acompañamiento

Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores

Cómo obtener más información

Los interesados pueden comunicarse a los teléfonos:

538-2550

538-2554

538-2560

El cuidado de adultos mayores se ha convertido en un área con creciente demanda, lo que convierte este tipo de programas en una opción clave para quienes buscan insertarse en el mercado laboral.