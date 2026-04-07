Universidad de Panamá ordena teletrabajo y uso de vacaciones a personal que viva en Panamá Oeste

La Universidad de Panamá anunció nuevas medidas para su personal y comunidad académica ante la crisis de movilidad provocada por el cierre del Puente de Las Américas.

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La institución informó que, en coordinación con la Dirección de Recursos Humanos, los funcionarios que residen en Panamá Oeste deberán:

Utilizar tiempos compensatorios

O hacer uso de vacaciones acumuladas

Esto aplicará a partir del miércoles 8 de abril, mientras se mantenga la situación de emergencia vehicular.

Universidad de Panamá da teletrabajo como alternativa

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2041574655593488495?s=20&partner=&hide_thread=false La Universidad de Panamá, @UNIVERSIDAD_PMA, informó que en coordinación con la Dirección de Recursos Humanos, se coordinará con los colaboradores residentes en Panamá Oeste para que a partir del miércoles 8 de abril, utilicen sus tiempos compensatorios o vacaciones acumuladas,… pic.twitter.com/nGkfbZjU8c — Telemetro Reporta (@TReporta) April 7, 2026

Para los colaboradores que no cuenten con tiempo compensatorio ni vacaciones:

Se deberá implementar la modalidad de teletrabajo

La medida será coordinada por decanos, directores de centros y autoridades académicas

Ajustes en clases

En cuanto a las actividades académicas, la universidad recomendó a los docentes:

Asignar trabajos especiales

Implementar modalidad virtual

Esto en caso de estudiantes que residan en Panamá Oeste y presenten dificultades de traslado. Las decisiones responden a las complicaciones en el tráfico tras el cierre del Puente de Las Américas, que ha afectado la movilidad entre la capital y Panamá Oeste.