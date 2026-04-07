Panamá Nacionales -  7 de abril de 2026 - 13:38

Universidad de Panamá ordena teletrabajo y uso de vacaciones a personal que viva en Panamá Oeste

Universidad de Panamá aplica teletrabajo y uso de vacaciones a personal de Panamá Oeste por crisis vial tras cierre del puente.

Universidad de Panamá ordena teletrabajo

Universidad de Panamá ordena teletrabajo

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Universidad de Panamá anunció nuevas medidas para su personal y comunidad académica ante la crisis de movilidad provocada por el cierre del Puente de Las Américas.

La institución informó que, en coordinación con la Dirección de Recursos Humanos, los funcionarios que residen en Panamá Oeste deberán:

  • Utilizar tiempos compensatorios
  • O hacer uso de vacaciones acumuladas

Esto aplicará a partir del miércoles 8 de abril, mientras se mantenga la situación de emergencia vehicular.

Universidad de Panamá da teletrabajo como alternativa

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Para los colaboradores que no cuenten con tiempo compensatorio ni vacaciones:

  • Se deberá implementar la modalidad de teletrabajo
  • La medida será coordinada por decanos, directores de centros y autoridades académicas

Ajustes en clases

En cuanto a las actividades académicas, la universidad recomendó a los docentes:

  • Asignar trabajos especiales
  • Implementar modalidad virtual

Esto en caso de estudiantes que residan en Panamá Oeste y presenten dificultades de traslado. Las decisiones responden a las complicaciones en el tráfico tras el cierre del Puente de Las Américas, que ha afectado la movilidad entre la capital y Panamá Oeste.

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