Testimonio de la vicerrectora de la UMIP tras incendio cerca del Puente de las Américas

La vicerrectora de la Universidad Marítima Internacional de Panamá ( UMIP ), Kathyland Navarro, brindó un impactante testimonio tras presenciar, junto a un grupo de estudiantes, la explosión de camiones cisterna en el sector de La Boca.

De acuerdo con sus declaraciones, el siniestro inició con el incendio de dos camiones; sin embargo, la situación escaló rápidamente hasta registrarse más de cinco explosiones en cadena. Ante la magnitud del evento, se ordenó la evacuación inmediata de cadetes, estudiantes y personal administrativo de las instalaciones universitarias.

La cercanía de una estación de combustible a los predios del centro educativo aceleró las acciones de emergencia para evitar una tragedia mayor.

Como medida preventiva, la UMIP anunció que los estudiantes recibirán clases de forma virtual o parcial hasta este viernes, mientras que los colaboradores se acogerán al teletrabajo. Estas medidas responden a las posibles inspecciones técnicas que se realizarán a las infraestructuras del campus para descartar daños.

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Se mantiene la expectativa ante las declaraciones oficiales que brindarán el MOP y los estamentos de seguridad esta tarde para determinar el estado real del Puente de las Américas y su posible reapertura.