Panamá Nacionales -  7 de abril de 2026 - 15:38

Testimonio de la vicerrectora de la UMIP tras incendio cerca del Puente de las Américas

La Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) se encuentra en un punto muy cercano al lugar de las explosiones cerca del Puente de las Américas

 Vicerrectora de la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP)

 Vicerrectora de la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), Kathyland Navarro.

Ana Canto
Por Ana Canto

La vicerrectora de la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), Kathyland Navarro, brindó un impactante testimonio tras presenciar, junto a un grupo de estudiantes, la explosión de camiones cisterna en el sector de La Boca.

De acuerdo con sus declaraciones, el siniestro inició con el incendio de dos camiones; sin embargo, la situación escaló rápidamente hasta registrarse más de cinco explosiones en cadena. Ante la magnitud del evento, se ordenó la evacuación inmediata de cadetes, estudiantes y personal administrativo de las instalaciones universitarias.

La cercanía de una estación de combustible a los predios del centro educativo aceleró las acciones de emergencia para evitar una tragedia mayor.

Como medida preventiva, la UMIP anunció que los estudiantes recibirán clases de forma virtual o parcial hasta este viernes, mientras que los colaboradores se acogerán al teletrabajo. Estas medidas responden a las posibles inspecciones técnicas que se realizarán a las infraestructuras del campus para descartar daños.

Le podría interesar: EN VIVO | Cierre del Puente de las Américas: inversión de carriles inicia las 2:00 p.m.

Se mantiene la expectativa ante las declaraciones oficiales que brindarán el MOP y los estamentos de seguridad esta tarde para determinar el estado real del Puente de las Américas y su posible reapertura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2041592063603454344&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Cámara Nacional de Transporte y la ATTT sostienen reunión urgente por crisis de movilidad

Primer pago del PASE-U: ¿Es necesario reactivar la Tarjeta Clave Social?

Alcalde Mayer Mizrachi supervisa construcción de puente peatonal en Alcalde Díaz

Recomendadas

Más Noticias