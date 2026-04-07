Universidad de Panamá anuncia clase virtual este martes 7 de abril

La Universidad de Panamá anunció la suspensión de clases presenciales y la implementación de la modalidad virtual en varias facultades, debido a las afectaciones en la movilidad tras el cierre del Puente de Las Américas.
Facultades en la Universidad de Panamá que suspenden clases
Las medidas aplican para este martes 7 de abril y, en algunos casos, también para el miércoles 8:
Facultad de Humanidades
- Suspende clases presenciales en turnos vespertino y nocturno (7 de abril)
- Clases se impartirán de forma virtual
Facultad de Derecho
- Suspende clases presenciales turno nocturno (7 de abril)
- Suspensión total en todos los turnos (8 de abril)
- Modalidad virtual para continuidad académica
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología
- Clases virtuales en turnos vespertino y nocturno (7 de abril)
Modalidad virtual como alternativa
Las autoridades universitarias solicitaron a los docentes:
- Impartir clases de forma virtual
- Garantizar continuidad del proceso educativo
Medida por seguridad
La decisión busca:
- Proteger a estudiantes y docentes
- Evitar riesgos por dificultades de traslado
- Adaptarse a la situación de movilidad en la ciudad
Las medidas se adoptan tras el cierre del Puente de Las Américas, luego de la explosión de un camión cisterna que afectó la estructura, generando congestión y complicaciones en el tráfico.