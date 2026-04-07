Panamá Nacionales -  7 de abril de 2026 - 15:48

Universidad de Panamá anuncia clase virtual este martes 7 de abril

Universidad de Panamá anuncia clases virtuales en varias facultades por cierre del Puente de Las Américas tras explosión.

Universidad de Panamá anuncia clase virtual

Universidad de Panamá anuncia clase virtual

Universidad de Panamá
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Universidad de Panamá anunció la suspensión de clases presenciales y la implementación de la modalidad virtual en varias facultades, debido a las afectaciones en la movilidad tras el cierre del Puente de Las Américas.

Facultades en la Universidad de Panamá que suspenden clases

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Las medidas aplican para este martes 7 de abril y, en algunos casos, también para el miércoles 8:

Facultad de Humanidades

  • Suspende clases presenciales en turnos vespertino y nocturno (7 de abril)
  • Clases se impartirán de forma virtual

Facultad de Derecho

  • Suspende clases presenciales turno nocturno (7 de abril)
  • Suspensión total en todos los turnos (8 de abril)
  • Modalidad virtual para continuidad académica

Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología

  • Clases virtuales en turnos vespertino y nocturno (7 de abril)

Modalidad virtual como alternativa

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Las autoridades universitarias solicitaron a los docentes:

  • Impartir clases de forma virtual
  • Garantizar continuidad del proceso educativo

Medida por seguridad

La decisión busca:

  • Proteger a estudiantes y docentes
  • Evitar riesgos por dificultades de traslado
  • Adaptarse a la situación de movilidad en la ciudad

Las medidas se adoptan tras el cierre del Puente de Las Américas, luego de la explosión de un camión cisterna que afectó la estructura, generando congestión y complicaciones en el tráfico.

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