Universidad de Panamá anuncia clase virtual este martes 7 de abril

La Universidad de Panamá anunció la suspensión de clases presenciales y la implementación de la modalidad virtual en varias facultades, debido a las afectaciones en la movilidad tras el cierre del Puente de Las Américas.

Facultades en la Universidad de Panamá que suspenden clases

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2041605661809688590?s=20&partner=&hide_thread=false La Facultad de Derecho de la @UNIVERSIDAD_PMA anunció también que se suspenden las clases presenciales para el turno nocturno de hoy martes 7 de abril, y mañana 8 de abril en todos los turnos.

Se ha solicitado a los docentes impartir sus clases en modalidad virtual.… pic.twitter.com/T2G4MMOsvv — Telemetro Reporta (@TReporta) April 7, 2026

Las medidas aplican para este martes 7 de abril y, en algunos casos, también para el miércoles 8:

Facultad de Humanidades

Suspende clases presenciales en turnos vespertino y nocturno (7 de abril)

Clases se impartirán de forma virtual

Facultad de Derecho

Suspende clases presenciales turno nocturno (7 de abril)

Suspensión total en todos los turnos (8 de abril)

Modalidad virtual para continuidad académica

Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología

Clases virtuales en turnos vespertino y nocturno (7 de abril)

Modalidad virtual como alternativa

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2041603532550267332?s=20&partner=&hide_thread=false Establecen clases virtuales en la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología de la @UNIVERSIDAD_PMA, para los turnos vespertino y nocturno hoy martes 7 de abril, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los estudiantes. pic.twitter.com/UrZ03qqQcX — Telemetro Reporta (@TReporta) April 7, 2026

Las autoridades universitarias solicitaron a los docentes:

Impartir clases de forma virtual

Garantizar continuidad del proceso educativo

Medida por seguridad

La decisión busca:

Proteger a estudiantes y docentes

Evitar riesgos por dificultades de traslado

Adaptarse a la situación de movilidad en la ciudad

Las medidas se adoptan tras el cierre del Puente de Las Américas, luego de la explosión de un camión cisterna que afectó la estructura, generando congestión y complicaciones en el tráfico.