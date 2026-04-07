Panamá Entretenimiento -  7 de abril de 2026 - 16:04

Feria de la City 2026 llega a Plaza Figali con música, gastronomía y juegos mecánicos

Como gran atractivo para este año, los organizadores de la Feria de la City destacaron la alianza con PlayLand Park.

Feria de la City 2026 llega a Plaza Figali con música

Feria de la City 2026 llega a Plaza Figali con música, gastronomía y juegos mecánicos.

Ana Canto
Por Ana Canto

Del 16 al 18 de abril, Plaza Figali se convertirá en el epicentro del entretenimiento familiar con la celebración de la Feria de la City. Durante tres días, los asistentes podrán disfrutar de una robusta programación que combina música en vivo, zonas gastronómicas y activaciones diseñadas para todas las edades.

Como gran atractivo para este año, los organizadores destacaron la alianza con PlayLand Park, integrando una amplia variedad de juegos mecánicos que prometen elevar la experiencia de los visitantes. La oferta se complementa con diversas zonas temáticas como:

  • Chillea Stage y XZone.
  • Flow Urbano y Tropical Fest.
  • Una variada selección de food trucks y experiencias interactivas.

Promociones de apertura (Jueves 16 de abril)

El evento arrancará el jueves con beneficios exclusivos para el público:

  • Entrada gratuita a los terrenos de la feria hasta las 11:00 p.m.
  • 2x1 en juegos mecánicos de 8:00 p.m. a 10:00 p.m. (presentando el código QR oficial).

Los boletos ya están disponibles a través del enlace oficial: https://www.passline.com/eventos/feria-de-la-city-2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2041601571935678629&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

VIDEO | Sorteo dominical Lotería Nacional de Panamá del 5 de abril del 2026

Pirámide de Chakatín: mira los números del sorteo dominical del 6 de abril de 2026

Pan Bon en Panamá: ingredientes, origen y por qué es tradición en Semana Santa

Recomendadas

Más Noticias