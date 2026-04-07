Feria de la City 2026 llega a Plaza Figali con música, gastronomía y juegos mecánicos.

Por Ana Canto Del 16 al 18 de abril, Plaza Figali se convertirá en el epicentro del entretenimiento familiar con la celebración de la Feria de la City. Durante tres días, los asistentes podrán disfrutar de una robusta programación que combina música en vivo, zonas gastronómicas y activaciones diseñadas para todas las edades.

Como gran atractivo para este año, los organizadores destacaron la alianza con PlayLand Park, integrando una amplia variedad de juegos mecánicos que prometen elevar la experiencia de los visitantes. La oferta se complementa con diversas zonas temáticas como:

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