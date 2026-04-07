Feria de la City 2026 llega a Plaza Figali con música, gastronomía y juegos mecánicos.

Del 16 al 18 de abril, Plaza Figali se convertirá en el epicentro del entretenimiento familiar con la celebración de la Feria de la City. Durante tres días, los asistentes podrán disfrutar de una robusta programación que combina música en vivo, zonas gastronómicas y activaciones diseñadas para todas las edades.
- Chillea Stage y XZone.
- Flow Urbano y Tropical Fest.
- Una variada selección de food trucks y experiencias interactivas.
Promociones de apertura (Jueves 16 de abril)
El evento arrancará el jueves con beneficios exclusivos para el público:
- Entrada gratuita a los terrenos de la feria hasta las 11:00 p.m.
- 2x1 en juegos mecánicos de 8:00 p.m. a 10:00 p.m. (presentando el código QR oficial).
Los boletos ya están disponibles a través del enlace oficial: https://www.passline.com/eventos/feria-de-la-city-2026