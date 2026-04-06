Cierre del Puente de las Américas: Universidad de Panamá flexibiliza horarios de entrada y salida

El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, anunció medidas de flexibilización de horario para este martes 7 de abril, ante las afectaciones por el cierre del Puente de Las Américas.

El llamado está dirigido a autoridades académicas y administrativas de los campus:

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Octavio Méndez Pereira

Harmodio Arias Madrid

Para que adopten medidas de flexibilización en la hora de ingreso durante la jornada matutina.

Salida anticipada para residentes de Panamá Oeste

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2041335956389650455&partner=&hide_thread=false El rector de la Universidad de Panamá, @eflorescastro, hace un llamado a las autoridades académicas y administrativas de los Campus Octavio Méndez Pereira y Harmodio Arias Madrid, para que este martes 7 de abril adopten medidas de flexibilización en la hora de ingreso durante la… https://t.co/NQqhvKtLJR pic.twitter.com/Ze9BkakKvx — Telemetro Reporta (@TReporta) April 7, 2026

Además, se autorizó:

Salida desde las 2:00 p.m.

Para funcionarios que residen en Panamá Oeste

Esto con el objetivo de mitigar las dificultades de movilidad generadas por el cierre del puente.

Medida por situación de tráfico

La decisión se da en medio del operativo de tránsito implementado por las autoridades, que ha generado congestión vehicular en los accesos hacia la capital.

Las autoridades universitarias buscan facilitar el traslado de su personal, en una jornada marcada por cambios en la movilidad entre Panamá Oeste y la ciudad.