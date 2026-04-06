Panamá Nacionales -  6 de abril de 2026 - 22:26

Cierre del Puente de las Américas: Universidad de Panamá flexibiliza horarios de entrada y salida

El rector de la Universidad de Panamá anuncio un ajuste en los horarios este martes 7 de abril por cierre del Puente de Las Américas.

Universidad de Panamá flexibiliza horarios de entrada y salida 

Universidad de Panamá flexibiliza horarios de entrada y salida 

@UNIVERSIDAD_PMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, anunció medidas de flexibilización de horario para este martes 7 de abril, ante las afectaciones por el cierre del Puente de Las Américas.

Universidad de Panamá: Ajustes en la jornada matutina

El llamado está dirigido a autoridades académicas y administrativas de los campus:

  • Octavio Méndez Pereira
  • Harmodio Arias Madrid

Para que adopten medidas de flexibilización en la hora de ingreso durante la jornada matutina.

Salida anticipada para residentes de Panamá Oeste

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Además, se autorizó:

  • Salida desde las 2:00 p.m.
  • Para funcionarios que residen en Panamá Oeste

Esto con el objetivo de mitigar las dificultades de movilidad generadas por el cierre del puente.

Medida por situación de tráfico

La decisión se da en medio del operativo de tránsito implementado por las autoridades, que ha generado congestión vehicular en los accesos hacia la capital.

Las autoridades universitarias buscan facilitar el traslado de su personal, en una jornada marcada por cambios en la movilidad entre Panamá Oeste y la ciudad.

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