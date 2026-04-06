Panamá Nacionales -  6 de abril de 2026 - 11:55

Concurso General de Becas 2026: requisitos para la entrega de documentos

El IFARHU informó que los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026 deberán presentar una certificación bancaria.

Concurso General de Becas 2026.

Concurso General de Becas 2026.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) anunció la lista de requisitos que deberán cumplir los padres de familia, así como los estudiantes de todos los niveles y universitarios preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026, para la fase de recepción de documentos.

La institución informó que el calendario oficial de este proceso será publicado en las próximas semanas. El objetivo de este anuncio anticipado es permitir que los beneficiarios organicen su documentación con tiempo y asegurar una planificación efectiva para el proceso de entrega a nivel nacional.

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Concurso General de Becas 2026: documentos de primaria, premedia y media

  • Una (1) foto tamaño carné.
  • Dos (2) copias por ambos lados de la cédula juvenil o certificado de nacimiento del estudiante (Nacionales). Dos (2) copias de las generales del pasaporte (Extranjeros).
  • Dos (2) copias por ambos lados de la cédula de identidad personal del representante legal.
  • Estudiantes extranjeros: Dos (2) copias de Certificación del Servicio Nacional de Migración haciendo constar la residencia de más de 10 años.
  • Dos (2) copias de boletín del año anterior (2025).
  • Dos (2) copias de la matricula del año (2026).
  • La persona registrada como Representante Legal que se declaró en la solicitud debe ser la misma que entregue la documentación y firme el documento de aceptación.
  • Certificación Bancaria con el número de cuenta del estudiante.
CONCURSOGENERALREQUISITOSPRIMARIA
Documentos de primaria, premedia y media.

Documentos de primaria, premedia y media.

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Concurso General de Becas 2026: documentos para universitarios

  • Es importante aclarar que estos requisitos únicamente los deben cumplir los estudiantes universitarios de primer ingreso.
  • Una (1) foto tamaño carné.
  • Dos (2) copias por ambos lados de la cédula de identidad personal (de ser mayor de edad) o de la cédula juvenil/certificado de nacimiento (si el estudiante es menor de edad). (Nacionales) Dos (2) copias de las generales del pasaporte. (Extranjeros).
  • Dos (2) copias por ambos lados de la cédula de identidad personal del representante legal (si es menor de edad).
  • Dos (2) copias de la matricula con sello fresco y la descripción de las materias matriculadas.
  • Dos (2) copias del plan de estudio de la carrera.
  • Dos (2) copias de créditos de bachiller.
  • Dos (2) copias del diploma de bachiller.
  • Estudiantes extranjeros Dos (2) copias de Certificación del Servicio Nacional de Migración haciendo constar la residencia de más de 10 años.
  • La persona registrada como Representante Legal que se declaró en la solicitud debe ser la misma que entregue la documentación y firme el documento de aceptación.
  • Certificación Bancaria con el numero de cuenta del estudiante
Embed - Ifarhu Panama on Instagram: "Atención preseleccionados del Concurso General de Becas A partir de mañana a las 9:00 a.m., los estudiantes preseleccionados del Concurso General de Becas podrán consultar los requisitos y documentos necesarios para continuar con el proceso. Ingresa y verifica toda la información para completar tu trámite dentro del tiempo establecido. www.ifarhu.gob.pa"
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