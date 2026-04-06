MITRADEL pide a empresas flexibilizar horarios laborales tras cierre del Puente de Las Américas

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) instó a las empresas a flexibilizar los horarios laborales ante las afectaciones generadas por el cierre del Puente de Las Américas.
Entre las recomendaciones destacan:
- Flexibilizar la hora de ingreso
- Considerar retrasos por tráfico
- Evaluar condiciones de traslado del personal
MOTRADEL: ¿Quiénes son los más afectados?
El llamado aplica para:
- Trabajadores que residen en Panamá Oeste y laboran en la capital
- Colaboradores que viven en la ciudad y trabajan en Panamá Oeste
MiAmbiente también emite directriz
Por su parte, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) indicó que los funcionarios que no puedan llegar con seguridad a sus puestos de trabajo deben:
- Comunicarse con sus superiores inmediatos
- Justificar su ausencia ante la situación
Medidas por crisis de movilidad
Estas disposiciones surgen tras el incidente registrado el lunes en el Puente de Las Américas, que obligó a su cierre y ha generado congestionamientos en los accesos hacia la capital.
Las autoridades reiteran la importancia de la colaboración entre empresas y trabajadores para enfrentar esta situación excepcional en la movilidad del país.