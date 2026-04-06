Panamá Nacionales -  6 de abril de 2026 - 22:40

MITRADEL pide a empresas flexibilizar horarios laborales tras cierre del Puente de Las Américas

El MITRADEL recomienda flexibilizar horarios laborales por cierre del Puente de Las Américas. MiAmbiente permite justificar ausencias.

MITRADEL recomienda flexibilizar horarios laborales

MITRADEL recomienda flexibilizar horarios laborales

@OficialMiBus
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) instó a las empresas a flexibilizar los horarios laborales ante las afectaciones generadas por el cierre del Puente de Las Américas.

La entidad exhortó a los empleadores a adoptar medidas que protejan el bienestar de los trabajadores, especialmente ante las dificultades de movilidad entre Panamá Oeste y la capital.

Entre las recomendaciones destacan:

  • Flexibilizar la hora de ingreso
  • Considerar retrasos por tráfico
  • Evaluar condiciones de traslado del personal

MOTRADEL: ¿Quiénes son los más afectados?

El llamado aplica para:

  • Trabajadores que residen en Panamá Oeste y laboran en la capital
  • Colaboradores que viven en la ciudad y trabajan en Panamá Oeste
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MiAmbiente también emite directriz

Por su parte, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) indicó que los funcionarios que no puedan llegar con seguridad a sus puestos de trabajo deben:

  • Comunicarse con sus superiores inmediatos
  • Justificar su ausencia ante la situación

Medidas por crisis de movilidad

Estas disposiciones surgen tras el incidente registrado el lunes en el Puente de Las Américas, que obligó a su cierre y ha generado congestionamientos en los accesos hacia la capital.

Las autoridades reiteran la importancia de la colaboración entre empresas y trabajadores para enfrentar esta situación excepcional en la movilidad del país.

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