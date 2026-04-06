MITRADEL pide a empresas flexibilizar horarios laborales tras cierre del Puente de Las Américas

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) instó a las empresas a flexibilizar los horarios laborales ante las afectaciones generadas por el cierre del Puente de Las Américas.

La entidad exhortó a los empleadores a adoptar medidas que protejan el bienestar de los trabajadores, especialmente ante las dificultades de movilidad entre Panamá Oeste y la capital.

Entre las recomendaciones destacan:

Flexibilizar la hora de ingreso

Considerar retrasos por tráfico

Evaluar condiciones de traslado del personal

MOTRADEL: ¿Quiénes son los más afectados?

El llamado aplica para:

Trabajadores que residen en Panamá Oeste y laboran en la capital

Colaboradores que viven en la ciudad y trabajan en Panamá Oeste

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2041322930882105673&partner=&hide_thread=false Tras los hechos registrados en el Puente de las Américas, el Ministerio de Trabajo insta a las empresas “a adoptar las medidas pertinentes que contribuyan a salvaguardar el bienestar de los trabajadores” y recomienda a los empleadores “flexibilizar los horarios de ingreso a las… pic.twitter.com/K4npH7hNMQ — Telemetro Reporta (@TReporta) April 7, 2026

MiAmbiente también emite directriz

Por su parte, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) indicó que los funcionarios que no puedan llegar con seguridad a sus puestos de trabajo deben:

Comunicarse con sus superiores inmediatos

Justificar su ausencia ante la situación

Medidas por crisis de movilidad

Estas disposiciones surgen tras el incidente registrado el lunes en el Puente de Las Américas, que obligó a su cierre y ha generado congestionamientos en los accesos hacia la capital.

Las autoridades reiteran la importancia de la colaboración entre empresas y trabajadores para enfrentar esta situación excepcional en la movilidad del país.