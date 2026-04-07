Asamblea ratifica a Isidro Carbonell como director de la Lotería Nacional de Beneficencia

El pleno de la Asamblea Nacional ratificó, sin votos en contra, al contador público autorizado y abogado Isidro Sigfrido Carbonell Olmos como nuevo director general de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). Carbonell asume el cargo en reemplazo de la licenciada Saquina Jaramillo, tras su renuncia al puesto.

El nuevo director, quien se desempeñaba como secretario general de la institución antes de su designación por el Órgano Ejecutivo, recibió el respaldo de 56 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Su ascenso se oficializó mediante el Decreto Ejecutivo No. 10 del 12 de marzo de 2026.

Dentro de su trayectoria profesional, Carbonell destaca por su labor como auditor interno en la Contraloría General de la República y como director de Fiscalización del Financiamiento Político en el Tribunal Electoral entre 2022 y 2024.

Previamente, la Comisión de Credenciales, Reglamento Interno, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales revisó el perfil del funcionario, dando fe de que cumple con todos los requisitos legales para ejercer la dirección de la entidad.